L’avventura dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2022 continua tra fame, mancanza dei propri cari e la continua lotta per la sopravvivenza. Dopo l’eliminazione durante la puntata del 25 aprile 2022, Ilona Staller, in arte Cicciolina, è sbarcata su Playa Sgamada, ritrovando così anche Lory Del Santo; le due donne hanno voluto chiarire alcune questioni rimaste irrisolte.

Lory rimprovera Ilona e lei accusa Marco di avere occhi per altre donne

All’Isola Dei Famosi 2022 tutto può cambiare, anche il comportamento dei naufraghi. Inizialmente, Ilona e Lory sembravano essere amiche, trasformate poi in nemiche durante i primi giorni di convivenza forzata in Honduras.

Nel corso delle puntate, Lory è stata eliminata, tornando in Playa Sgamada per la seconda volta. Durante invece l'ultima puntata del 25 aprile, anche Cicciolina è stata eliminata, raggiungendo dunque l’attrice nell’altra spiaggia. Le due donne, avendo molto tempo a disposizione, hanno chiarito alcuni dissapori lasciati in sospeso, soprattutto da parte di Lory, la quale non ha mai perdonato la nomination ricevuta da Cicciolina. Rivolgendosi a Ilona, Del Santo ha affermato: “Tu sei la donna che più mi ha stupito di questa Isola. Mi hai sorpreso per la tua gentilezza, poi mi hai stupito per la spietatezza. Sei la donna del nord senza cuore. Tu fai l’amica, poi mi nomini e il giorno dopo neanche mi vieni a chiedere scusa”.

Lory hai poi ammesso di esserci rimasta male del non ricevere un supporto e sostegno da parte di Ilona, la quale ha sempre dimostrato prima di essere dalla sua parte e poi di pugnalarla alle spalle. A queste accuse, Staller ha replicato dicendo: “Non sono una persona senza cuore, dovresti essere più gentile con me, in quanto sono la nuova arrivata.

Il tuo amore Marco ti ama, ma ha lo sguardo verso un’altra donna”. Tuttavia, Lory non ha reagito alla provocazione della naufraga e si è detta sicura della fedeltà di Cucolo.

Le belle parole di Marco per la sua Lory

Nel corso della puntata del 25 aprile dell’Isola Dei Famosi, Marco Cucolo si è aperto in merito al suo rapporto con Lory Del Santo, dichiarando anche di aver sofferto per le critiche ricevute.

Il naufrago ha spiegato che a 21 anni, entrare in un contesto di una donna famosa, più grande di lui e con una famiglia alle spalle, può far pensare che sia tutta una cosa organizzata per la fama e i soldi. Tuttavia, Marco ha sottolineato di non essere mai stato interessato al denaro o alla fama, ma semplicemente era incuriosito dalla conoscenza di Lory. Cucolo ha poi dichiarato che è molto dispiaciuto di essere lontano da lei, ma che spesso stare lontani serve per pensare a tutte le cose vissute insieme.

Pare dunque che nonostante la differenza di età, Marco abbia occhi solamente per la sua Lory.