L'Isola Dei Famosi 2022 continua a produrre ascolti soddisfacenti per l'azienda e, per tale motivo, la finale prevista per fine maggio si sposta invece al 27 giugno, diventando così l'edizione più lunga del reality. Tuttavia, se l'Isola continua ad allungarsi, gli autori devono correre ai ripari e cercare di rinforzare il cast in modo da creare nuove dinamiche e, offrire ai naufraghi, delle forze fresche per aiutarli nella loro sopravvivenza. Proprio in queste ore, alcuni rumor, parlerebbero di tre nuovi naufraghi pronti a sbarcare in Honduras.

Isola, i tre nuovi probabili ingressi

A dare manforte ai naufraghi dell'Isola dei Famosi potrebbero essere tre nuovi concorrenti, stando a quanto riportato dal portale TVBlog. Una tra queste naufraghe è già nota al pubblico dell'Isola Dei Famosi, e il suo nome è Mercedesz Henger ed è la figlia di Eva Henger. La ragazza ha partecipato all'Isola condotta da Alessia Marcuzzi nel 2016, dove ebbe anche un malore sott'acqua che fece preoccupare sia la conduttrice che la mamma Eva, presente in studio. Oltre l'Isola e le varie ospitate in televisione, Mercedesz vanta anche partecipazioni come attrice nei film: "Gangs of NewYork" oppure in "Torno a vivere da solo" di Jerry Calà. Dopo 6 anni dunque, la giovane ragazza, potrebbe ritornare in Honduras.

Il secondo nome della possibile naufraga in arrivo all'Isola 2022, sarebbe l'ex Pupa de La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D'Urso, Maria Laura De Vitis. La donna è apparsa sui principali siti di Gossip per essere stata la giovane fidanzata di Paolo Brosio. La modella, classe 1998, ha partecipato all'ultima edizione de La pupa e il secchio show di Barbara D'urso e ha preso parte a molti programmi tv in compagnia del suo ex fidanzato, Paolo Brosio.

Il terzo nome, della possibile concorrente dell'isola Dei Famosi 2022, è quello di Fabrizia Santarelli. Anche lei è un volto conosciuto di Canale 5 in quanto parte del cast di Avanti Un Altro, il quiz show condotto da Paolo Bonolis. La ragazza ha 28 anni e ha partecipato a Miss Italia nel 2011 ed è anche laureata in Giurisprudenza.

Sondaggi eliminazione puntata 25 aprile

Lunedì 25 aprile 2022 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento dell'Isola Dei Famosi 2022. Al televoto ci sono Ilona Staller ed Edoardo Tavassi e, ad avere la peggio, secondo i sondaggi, potrebbe essere Ilona. Chi uscirà da questo televoto però andrà su Playa Sgamada, dove invece una persona tra: Marco Senise, Lory Del Santo e Clemente Russo, dovrà definitivamente abbandonare il programma e far ritorno in Italia.