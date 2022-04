Patrizia Bonetti si sarebbe ritirata dall'Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da alcuni siti di gossip, la concorrente sarebbe già sul volo per tornare in Italia. Durante la prova del fuoco contro Roberta Morise, la naufraga avrebbe riportato delle ustioni che non le consentirebbero di proseguire l'avventura in Honduras.

L'accaduto

Patrizia Bonetti, Roberta Morise e Blind sono entrati in gioco nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Mentre Blind è entrato grazie ad un televoto flash, le altre due naufraghe per guadagnarsi un posto da concorrenti si sono dovute sfidare.

In occasione della prova del fuoco, sia Roberta che Patrizia hanno resistito a lungo. Tuttavia, la sfida è stata vinta dopo 5 minuti da Morise. A detta di Alvin, Bonetti si sarebbe agitata di più rispetto alla "rivale".

Da quel momento, però, Patrizia Bonetti è letteralmente sparita dall'Honduras. Nella terza puntata del Reality Show, Ilary Blasi aveva spiegato che la 26enne si trovava in infermeria per alcuni accertamenti dovuti a delle presunte ustioni. Tuttavia, la conduttrice aveva rassicurato che sarebbe tornata presto in gioco.

L'indiscrezione

Durante la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 giovedì 31 marzo, Patrizia Bonetti è stata ancora la grande assente. Secondo quanto riportato dal blog di Giuseppe Porro, la concorrente si sarebbe ritirata dal reality show: "Pare che la influencer abbia riportato delle ustioni durante la prova del fuoco".

Dunque, la sua avventura in Honduras si sarebbe interrotta per l'infortunio riportato: "Sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco".

Al momento si tratta solo di supposizioni, poiché la produzione non ha confermato o smentito il ritiro di Patrizia Bonetti. Con tutta probabilità Ilary Blasi farà chiarezza nelle prossime puntate.

Non è la prima volta che un concorrente è costretto al ritiro

L'Isola dei Famosi è un reality show piuttosto duro. Il presunto ritiro per infortunio di Patrizia Bonetti non sarebbe una novità.

Nelle edizioni precedenti, Elisa Isoardi era stata costretta ad abbandonare il gioco per via di un problema all'occhio. Anche Paul Gascoigne dopo essersi infortunato alla spalla era stato costretto a lasciare il reality show.

Tra i concorrenti della scorsa edizione che si erano ritirati, c'era anche Brando Giorgi. Beppe Braida invece, aveva dovuto dire addio al programma per motivi personali.

Il presunto ritiro di Patrizia Bonetti potrebbe essere un duro colpo per la concorrente: la 26enne infatti, aveva confidato a Ilary Blasi di non vedere l'ora di mettersi alla prova in un'esperienza inedita come quella dell'Isola dei Famosi.