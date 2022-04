Venerdì 22 aprile andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Tra le anticipazioni sull'appuntamento che precede il weekend spiccano quelle riguardanti gli scontri che ci sono stati in Honduras tra alcuni naufraghi. Licia è stata accusata da Estefania di aver barato nella prova che l'ha eletta leader della settimana, ma l'attrice nega tutto e rivendica il suo diritto di prendere decisioni importanti per il gruppo. Un concorrente tra i quattro al televoto, poi, lascerà la gara e raggiungerà temporaneamente Playa Sgamada.

Novità in arrivo nel cast dell'Isola dei Famosi

Per la prima volta in questa stagione l'Isola dei Famosi debutta nel prime time del venerdì sera di Canale 5. Il reality-show, infatti, dal 22 aprile andrà in onda il lunedì e il venerdì.

Nell'appuntamento Alvin e i concorrenti aggiorneranno il pubblico a casa su quello che è successo in Honduras negli ultimi giorni, a partire dalle accese liti che ci sono state.

Parte del gruppo, ad esempio, sembra aver preso in antipatia Licia. L'attrice è stata accusata da molti di aver imbrogliato nella prova che l'ha eletta leader della sua tribù. Estefania, in particolare, ha puntato il dito contro la compagna d'avventura quando ha scoperto che lei e Roger sono stati esclusi dal ristretto gruppo che poteva godersi un piatto di spaghetti al pomodoro.

Quando ha saputo che Nunez ha estromesso lei e il fidanzato dalla cerchia di chi poteva mangiare (per regolamento ogni leader doveva lasciare a bocca asciutta due membri del proprio "clan"), la modella ha perso le staffe e ha detto: "È diventata leader perché lei, a un certo punto, ci chiede: ‘Dai, ragazzi. Per favore, lasciatemi vincere’.

Poi Alessandro l’ha fatta vincere".

Tensione sulle spiagge dell'Isola dei Famosi

Sempre nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi che andrà in onda venerdì 22 aprile, Ilary Blasi svelerà il risultato del televoto aperto lunedì scorso.

Secondo quello che riportano i sondaggi web a poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5, dei quattro naufraghi in bilico solamente due rischierebbero seriamente l'eliminazione.

Ilona Staller e Nick dei Cugini di Campagna sarebbero tra i preferiti dei telespettatori del reality, mentre Marco Senise e il duo Roger-Estefania si alternano agli ultimi posti di varie votazioni online.

A lasciare momentaneamente la gara, dunque, potrebbe essere la coppia nata in questa edizione, l'unica ancora in gara dopo la divisione dei protagonisti del cast in due diverse squadre.

Cambiano ancora le regole all'Isola dei Famosi

Dopo aver diviso tutte le coppie (tranne Estefania e Roger che sono rimasti insieme dopo aver vinto una prova fisica contro Alessandro e Carmen), gli autori dell'Isola dei Famosi hanno deciso di spiazzare di nuovo i concorrenti con un colpo di scena.

Nel corso della diretta del 22 aprile, infatti, Ilary Blasi informerà i naufraghi che d'ora in avanti saranno tutti contro tutti: non esisteranno più le tribù Cucaracha e Tiburon, né tantomeno due diversi leader.

Il concorrente che sarà eliminato, poi, raggiungerà Clemente Russo e Gustavo Rodriguez su Playa Sgamada. I due sono in attesa di conoscere il loro destino e già stasera almeno uno di loro potrebbe rientrare in gara per volere del pubblico a casa (protagonista di televoti flash durante la puntata).

In studio, invece, arriverà Jeremias Rodriguez: il ragazzo si è ritirato lunedì scorso, rifiutando l'opportunità di vivere assieme al padre su un'altra spiaggia dell'Honduras nonostante i telespettatori l'avessero mandato via, preferendogli la coppia Estefania e Roger.