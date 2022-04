Oggi, giovedì 7 aprile, andrà in onda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi. Tra le anticipazioni che già circolano in rete sulla nuova diretta, spiccano gli aggiornamenti sulla squalifica di Silvano Michetti per bestemmia e l'esito del televoto che vede contrapposte le coppie Ilona-Roger e Lory-Marco. Stando al risultato dei sondaggi che sono stati indetti sul web in questi giorni, a lasciare momentaneamente il gioco dovrebbero essere l'attrice e il modello, sentimentalmente legato a Estefania da circa una settimana.

Gli spoiler della sesta puntata dell'Isola dei Famosi

Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata dell'Isola dei Famosi: stasera, infatti, Ilary Blasi condurrà i sesto appuntamento con l'edizione numero sedici del reality Mediaset.

Tra le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori sulla diretta del 7 aprile, risaltano quelle riguardanti la squalifica di un naufrago a seguito di una bestemmia. I vertici di rete, infatti, hanno appurato che Silvano Michetti dei Cugini di Campagna ha imprecato non appena ha messo piede sulle spiagge dell'Honduras: dopo aver guardato tante volte il video del momento "incriminato", gli addetti ai lavori hanno deciso di espellere il concorrente per una grave violazione del regolamento.

La conduttrice romana ha confermato la notizia che da ieri impazza sul web nel corso del suo intervento a Le iene: "Purtroppo è tutto vero, è arrivata questa decisione di squalificarlo".

I naufraghi dell'Isola dei Famosi a rischio

Sempre nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi che sarà trasmessa in tv giovedì 7 aprile, sarà svelato l'esito del televoto aperto lunedì sera tra due coppie molto amate dal pubblico.

In questi giorni, infatti, i telespettatori sono stati chiamati a scegliere tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, Ilona Staller e Roger Balduino: la domanda che è stata posta ai fan votanti, è chi vuoi salvare?

Il duo che otterrò il maggior numero di preferenze continuerà il gioco, l'altro verrà "scoppiato" e andrà a vivere su Playa Sgamada nell'attesa di rientrare in gara formando un'altra squadra.

Stando a quello che dicono i sondaggi online, dovrebbero essere Ilona e Roger gli eliminati della sesta diretta del reality Mediaset: i due, infatti, sono ultimi in quasi tutte le votazioni web, dove Lory e il fidanzato primeggiano con alte percentuali.

Tensioni e liti all'Isola dei Famosi

Tra i tanti temi che saranno affrontati tra poche ore dalla presentatrice dell'Isola dei Famosi, ci sono le discussioni che i naufraghi hanno avuto ultimamente davanti alle telecamere.

Guendalina ed Edoardo, ad esempio, hanno litigato in maniera abbastanza accesa mentre registravano un confessionale: anche se sono in coppia, i fratelli non si sono tirati indietro dal dirsi tutto quello che pensano, tant'è che il romano è arrivato al punto di chiedere l'intervento della produzione perché non sopporta più la sorella.

Gli abitanti di Playa Sgamada, invece, sono in attesa di sapere chi rientrerà in gioco in coppia con Blind: il cantante dovrà "accoppiarsi" ad una tra Laura, Roberta e Johanna (le due non scelte andranno al televoto e una sarà eliminata definitivamente).

Il duo meno votato nella nomination di questa puntata (secondo i sondaggi, quello formato da Ilona e Roger), andrà a vivere sulla spiaggia non ufficiale, quella che Clemente Russo e Floriana Secondi hanno lasciato lunedì scorso per tornare in gara più agguerriti che mai.

Non si sa, infine, se in studio si parlerà di un Gossip che da giorni impazza: Patrizia Bonetti avrebbe deciso di fare causa a Mediaset (chiedendo un altissimo risarcimento in denaro) per le ustioni che ha riportato nella prova del fuoco di qualche settimana fa.