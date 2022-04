Lunedì 18 aprile 2022 è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che in questa edizione vede come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il programma fa registrare ascolti in linea con le attese: ciò ha convinto Mediaset ad allungare la durata dello show fino al 27 giugno, data nella quale andrà in onda la finale. Nel mentre, i naufraghi continuano la loro avventura tra emozioni altalenanti e talvolta forti come quando, proprio durante l'ultima diretta, Roger Balduino è scoppiato in lacrime, rivelando di avere un figlio.

Roger rivela in lacrime il suo segreto

Tutto è accaduto durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, quando il modello Roger Balduino si è recato nella postazione nomination insieme a Estefania e ha chiesto se per lui ci fosse qualcuno in studio. Ilary Blasi ha risposto che per lui non c’era alcun ospite e, sentendo questa risposta, il naufrago ha affermato: “Io devo fare gli auguri a una persona per me molto speciale, dal nome Endrick”.

Dopo queste parole il modello è scoppiato in lacrime e, in suo aiuto, è intervenuta la modella e fidanzata Estefania, la quale ha spiegato che Roger ci teneva tanto a fare gli auguri a un amico speciale e voleva mandare questo messaggio.

La confessione

Tuttavia, notando il forte momento di commozione di Roger, Ilary Blasi ha chiesto spiegazioni.

A questo punto Roger ha confessato dicendo: “Endrick è mio figlio. Lui ha 11 anni e nessuno fino a oggi ha saputo che io avessi un figlio. Non riesco a parlare di lui, non ce la faccio, ma vorrei almeno fargli i miei auguri e dirgli che mi manca tanto. Il fatto è che per me è importante e lo amo tanto. Purtroppo non posso parlarne perché la mamma si arrabbia e sono guai per me, è una questione legale.

Io lo sento sempre, tutti i giorni, e posso anche andare a trovarlo in Brasile, ma qui all’Isola non ne posso parlare per questioni legali”. Dunque il naufrago non solo ha ammesso di avere un figlio, di cui quasi tutti erano all'oscuro, ma ha anche rilevato che la madre non gli permette, all'interno dell'Isola dei Famosi, di parlarne.

Ascolti della nona puntata dell’Isola Dei Famosi 2022

Come già anticipato l'Isola dei Famosi continua ad andare bene e a garantire una stabilità di share, grazie ad ascolti non entusiasmanti ma in linea con le aspettative di rete. Per questo motivo, e anche considerando la difficoltà di trovare altri programmi in grado di fidelizzare il pubblico di Mediaset, l'azienda avrebbe deciso di prolungare il reality di altre 5 settimane: la finalissima sarebbe prevista per il 27 giugno mentre le puntate serali andranno in onda solamente di lunedì. La nona puntata del reality, andata in onda il 18 aprile 2022, ha totalizzato 2.192.000 telespettatori con uno share del 16%. A trionfare è stata ancora una volta la serie di Rai 1 dal titolo Nero a Metà, che ha fatto registrare 3.676.000 spettatori con uno share del 19.60%.