La tensione è esplosa su Playa Accoppiada tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. I due naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 si sono resi protagonisti di un acceso scontro che ha rotto alcuni equilibri in Honduras. Oggetto della discussione fra il fratello di Belen e l'attore è stato il pasto caldo che quest'ultimo ha preparato per i i concorrenti del Reality Show condotto da Ilary Blasi. Pasto che non è stato di gradimento di Jeremias, tanto che l'argentino ha manifestato pubblicamente la sua non approvazione affermando che sarebbe tornato lui ai fornelli, invitando gli altri a non cucinare più e ringraziando per la cena.

La discussione fra Jeremias e Nicolas

Scendendo nei particolari di quanto avvenuto fra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis, la porzione di riso e lumache non è stata gradita dal modello argentino in quanto secondo il fratello di Belen, l'attore gli avrebbe servito delle lumache cotte ma sporche di sabbia e, inoltre, bruciate. Non è mancata la reazione di Vaporidis che ha invitato il compagno d'avventura a non esagerare, ringraziando piuttosto che hanno cucinato anche per lui. Nicolas ha inoltre evidenziato le continue lamentele di Jeremias. I toni sono divenuti sempre più accesi. Jeremias attaccando Vaporidis ha detto: "Che maschio che sei ad urlare come un matto", definendolo poi come una persona ridicola.

L'argentino ha ribattuto evidenziando che stava ironizzando e ha detto a Nicolas di non fare il moralista. L'attore ha poi dichiarato che non aveva compreso l'ironia ma ha comunque sottolineato che non si disprezza la gente che cucina.

Jeremias in confessionale parla di Nicolas

All’indomani della discussione con Nicolas Vaporidis, Jeremias Rodriguez si è voluto sfogare su quanto accaduto.

In un confessionale rilasciato alla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi ha affermato che si stanno iniziando a intravedere le vere personalità dei concorrenti del programma targato Mediaset. Sull'attore, l'argentino ha dichiarato che è una persona aggressiva e nonostante le scuse, non lo giustifica per i toni utilizzati.

Lite in diretta fra Jeremias e Ilona

Ma non è stata l'unica discussione di cui si è reso protagonista il fratello di Belen Rodriguez. Il ragazzo che gioca in coppia con il padre Gustavo ha avuto anche uno scontro verbale in diretta con Ilona Staller, accusata di eccessivo lassismo. La concorrente ha affermato di esserci rimasta male evidenziando di essere andata a pescare con Roger e di aver preso anche cinque cactus oltre al pesce, aggiungendo che tutti si danno da fare.