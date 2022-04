Una brutta lite dovuta al cibo è scoppiata all'Isola dei Famosi. Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno iniziato ad urlare contro Guendalina Tavassi, che si era tenuta un cocco per lei dopo aver mangiato più pizzette durante una prova ricompensa. La naufraga, dopo essere stata attaccata verbalmente e aver visto la furia scatenata dai due compagni di avventura, ha dichiarato di aver paura di loro e delle loro reazioni che, secondo lei, sono del tutto spropositate rispetto al problema di base.

Guendalina Tavassi scatena la furia di Clemente Russo e Laura Maddaloni

Guendalina Tavassi è stata accusata dagli altri naufraghi per un fatto accaduto durante la prova ricompensa nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. La naufraga è stata accusata di aver mangiato più pizzette rispetto agli altri. Per farsi perdonare per quello che aveva fatto, ha deciso di donare un cocco al gruppo, per poi andare in cerca di cibo in compagnia di Carmen Di Pietro. Le due donne hanno trovato altri due cocchi, ma questa volta hanno deciso di tenerseli per loro, senza condividerli con gli altri. Questo atteggiamento ha letteralmente scatenato la furia di Clemente e di Laura, che hanno urlato contro Guendalina.

La rabbia di Clemente e Laura

Clemente e Laura si sono arrabbiati moltissimo con Guendalina Tavassi, sottolineando che il caos scoppia sempre a causa del cibo. "Quella appena vede il cibo non ragiona" ha sottolineato, spiegando che la naufraga prima aveva cercato la pace offrendo loro un cocco per poi tenersi il resto per lei.

Hanno aggiunto che loro le hanno sempre offerto tutto, ma che non lo faranno più e sono pronti a giocare anche loro. "Ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua" ha dichiarato Clemente Russo, tirando in ballo anche Edoardo Tavassi e arrivando a dire che ormai ci sono due squadre e che tutti devono scegliere da che parte stare.

Guendalina Tavassi: "Ho paura"

Dopo la litigata con Clemente Russo e Laura Maddaloni, Guendalina si è sfogata con il fratello Edoardo, raccontandogli che gli sono andati anche vicino alla faccia. "Io ho paura" ha sottolineato la naufraga, raccontando che hanno fatto una scenata per il cocco. Ha raccontato che Clemente Russo ha dichiarato che ormai è guerra aperta e che Laura si è alzata e le è andata vicino al viso. "Questi atteggiamenti a me non piacciono" ha sottolineato, per poi raccontargli che lei e il fratello sono stati definiti "due di questi qua". La situazione è sfuggita di mano, ma Guendalina non ha intenzione di cedere ed è pronta a portare avanti questa "guerra" scatenata a causa del cibo, come spesso accade durante le edizioni dell'Isola dei Famosi.