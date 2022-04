Spuntano retroscena inediti circa la rottura tra Kerem Bursin e Hande Ercel: ormai da qualche mese i due attore che hanno interpretato Eda e Serkan in Love is in the air non fanno più coppia fuori dal set, ma adesso sarebbero venuti a galla i motivi della separazione. Se finora si era parlato di un nuovo amore per Hande, a quanto pare la fine della storia sarebbe stata determinata da un tradimento perpetrato da Kerem in Spagna con un'attrice e modella. Secondo i più informati magazine turchi di Gossip, Bursin già in autunno sarebbe volato nella penisola iberica diverse volte, mentre era ancora ufficialmente fidanzato con la collega.

Una nuova fiamma per Kerem?

Da qualche giorno si è conclusa la messa in onda di Love is in the air, ma l'attenzione sulla vita privata dei due protagonisti continua a rimanere elevata. La notizia della rottura tra Kerem e Hande ha rattristato i fan dei due attore che avevano sognato il lieto fine, Bursin stesso, ospite lo scorso autunno di Verissimo, aveva parlato della ex fidanzata in termini più che lusinghieri, ma adesso emergono dei dettagli che pongono le dichiarazioni dell'attore sotto una luce diversa. Secondo le riviste di cronaca rosa, infatti, proprio lo scorso autunno Kerem sarebbe volato in Spagna diverse volte e il motivo sarebbe legato alla frequentazione di un'altra donna.

La donna in questione è la modella ed attrice di origini peruviane Stephanie Cayo, che risiede per l'appunto a Madrid.

Tra Kerem e Stephanie ci sarebbe stato un colpo di fulmine che avrebbe condotto l'attore a porre fine alla sua relazione con Hande che in quel periodo era entrata in crisi. Adesso la relazione tra la Cayo e Bursin, libera da altri impedimenti sarebbe ad un punto molto avanzato, visto che sempre secondo i più informati, l'attrice avrebbe già presentato il fidanzato alla famiglia.

Chi è Stephanie Cayo

Stephanie, che è stata sposata dal 2018 al 2021, si sarebbe trasferita dal Sud-America in Spagna dopo aver intrapreso una relazione durata poco tempo con l'attore Maxi Iglesias. E in Spagna durante una sfilata di moda, Stephanie avrebbe incontrato Kerem: da allora i due sarebbero diventati inseparabili. Ma anche Hande dopo la fine della relazione con il collega ha trovato un nuovo amore.

L'attrice, infatti, avrebbe incontrato l'attuale fidanzato durante un evento di lavoro. L’imprenditore di gioielli Atasey Kamer, da qualche settimana farebbe copia fissa con Hande. Insomma, a quanto pare il grande amore che legava Kerem e Hande si è dissolto velocemente ed entrambi hanno già trovato altri compagni di vita, un destino ben diverso da quello che Eda e Serkan hanno avuto all'interno della serie turca.