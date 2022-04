Martedì 5 aprile è attesa una nuova puntata della Pupa e il Secchione, Reality Show condotto da Barbara d'Urso. L'ospite della serata sarà Alex Belli, reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip. In questa occasione, l'attore ricoprirà il ruolo di 'pupo per una sera', come è già successo per Lulù Selassié e Clizia Incorvaglia. Inoltre, Belli avrà modo di rincontrare Soleil Sorge, opinionista del reality, e l'ex Mila Suarez, concorrente in gioco alla Pupa e il Secchione. Nella prossima puntata entrerà Paola Caruso e si parlerà del caso 'Scalfi-Miales'.

Quarta puntata La Pupa e il Secchione, Belli super ospite

Da alcune settimane si vociferava l'entrata in scena dell'attore al reality show condotto da Barbara d'Urso. Belli, a tal proposito, aveva affermato a Casa Chi che non poteva dire molto in merito alla sua partecipazione, ma che inevitabilmente la sua persona era già coinvolta, in quanto nel reality è presente Mila Suarez e Soleil Sorge. Adesso però è certo: martedì 5 aprile lo 'show-man' sarà presente in qualità di 'pupo per una sera' a la Pupa e il Secchione Show. Il suo ruolo sarà fondamentale per stilare la classifica finale, poiché assegnerà due bonus alle coppie in gara. Il suo giudizio si andrà a sommare a quello degli altri tre opinionisti: Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge.

Belli avrà anche l'opportunità di ricontrare Soleil e sarà protagonista di un confronto con l'ex Mila Suarez e Mirko Gancitano, suo migliore amico.

Anticipazioni puntata 5 aprile

L'appuntamento del 5 aprile con La pupa e il secchione si prospetta ricco di colpi di scena. La partecipazione speciale di Alex Belli, infatti, non sarà l'unico fatto interessante della puntata.

A fare ingresso nel reality ci sarà Paola Caruso, che, dopo alcuni problemi di salute, può finalmente prendere parte al programma e conoscere il suo 'secchione'. Uno spazio del reality sarà occupato dalla questione 'Scalfi-Miales', eliminati nella scorsa puntata. Secondo la madre di Nicolò Scalfi, il ragazzo sarebbe stato penalizzato dalla storia di Vera Miales con Amedeo Goria.

Per tale ragione, quindi, la donna avrebbe richiesto di far rientrare in gioco Scalfi, ma l'ultima parola aspetta ai tre giudici.

Possibile nuovo amore all'interno del reality?

L'inevitabile vicinanza tra i 'pupi' e le 'secchione' porta le coppie a legarsi sempre di più. In particolare, tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis sembrerebbe esserci qualcosa di più da una semplice amicizia. Il pupo Denis Dosio, invece, sembrerebbe essere conteso da Emy Buono e Nicole di Mario. Inoltre, tra due coppie potrebbe esserci stato un bacio, ma ne sapremo di più durante la puntata della Pupa e il Secchione di martedì 5 aprile.