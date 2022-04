Animi tesi fra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini nel corso della finale de La Pupa e il Secchione Show. L'italo-americana ha conferito uno zero al secchione in coppia con Mila Suarez e ne è scaturito un acceso confronto. Il Reality Show condotto da Barbara D'Urso sta per concludersi e la fashion blogger esercita una certa influenza visto che fa parte della giuria insieme a Federico Fashion Style ed Antonella Elia. L'edizione del format in onda su Italia 1 non ha fatto mancare le polemiche, come ad esempio in occasione della rissa sfiorata tra Paola Caruso e Mila con conseguente squalifica dell'ex 'Bonas' di Avanti un Altro.

In questi giorni si è registrata la puntata della finale che ha decretato la coppia vincitrice e che verrà trasmessa martedì 3 maggio 2022.

La votazione di Soleil

Sono emerse delle indiscrezioni in riferimento all'ultima, molto attesa, puntata del reality show condotto da Barbara d'Urso. Secondo uno spoiler rilasciato in rete, Soleil Sorge ha completamente asfaltato la coppia composta dal secchione Gianmarco Onestini e dalla pupa Mila Suarez. Da ricordare che lui è il fratello di Luca, ex fidanzato della fashion blogger. L'influencer fu la scelta dell'ex gieffino nel 2017 a Uomini e Donne.

Stando ai rumor concernenti la finale de La Pupa e il secchione Show, l'italo-americana, in veste di giudice, si è resa protagonista di un momento contraddistinto dalla tensione con Gianmarco Onestini quando, nel corso delle votazioni, ha deciso di assegnare uno zero spaccato.

Un verdetto pesante che ha compromesso le possibilità di vittoria della coppia concorrente al format. E così quando è finita l'esibizione del 25enne e della modella marocchina sono seguite delle polemiche accese in studio. Il pubblico presente si è schierato dalla parte della fashion blogger e ha fischiato Onestini e Suarez.

La fashion influencer di Casablanca ha anche pagato per la rissa sfiorata con Paola Caruso. Nell'occasione la pupa, in preda alla collera dovuta alle minacce di violenza fisica, ha fatto volare un bicchiere di vetro.

L'intervento di Antonella Elia

Non sono terminate le indiscrezioni concernenti la finale de La Pupa e il Secchione Show.

Nel corso della serata è intervenuta anche l'altra giudice Antonella Elia. L'ex gieffina ed opinionista del GF Vip ha invitato il pubblico a non inveire troppo nei confronti della coppia composta da Mila Suarez e Gianmarco Onestini. La modella marocchina e il 25enne non sono riusciti a raggiungere la vittoria del format condotto da Barbara d'Urso. Rincorsa al successo che è stata notevolmente compromessa dal peso della votazione critica di Soleil Sorge.