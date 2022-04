Giunge al termine la prima stagione de La scogliera dei misteri, la serie tv che ha debuttato in queste settimane nel prime time della rete ammiraglia Rai, riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel.

Quella di martedì 26 aprile sarà la terza e ultima puntata in prima visione assoluta, la quale si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Lola che si ritroverà in serio pericolo di vita.

Georges in pericolo di vita: anticipazioni La scogliera dei misteri ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza e ultima puntata de La scogliera dei misteri, in programma martedì 26 aprile in prima visione assoluta Rai, rivelano che nel primo episodio le condizioni di salute di Georges Battaglia saranno a dir poco drastiche.

L'uomo, infatti, si ritroverà in serio pericolo, costretto a lottare tra la vita e la morte. Eric, però, si dirà convinto del fatto che sia stato proprio lui a causare la morte di Manon e quindi a ucciderlo. Ines, però, non sarà dello stesso parere: la donna non vorrà credere a questa versione dei fatti che mette nei guai Georges.

Intanto Lola e Clément saranno sempre più vicini mentre cercheranno di arrivare alla verità su quanto accaduto, con la speranza di poter fare giustizia e di avere finalmente la situazione chiara.

Lola ritrovata senza sensi e in serio pericolo

In attesa di scoprire se ciò accadrà, le anticipazioni della terza e ultima puntata de La scogliera dei misteri del 26 aprile 2022 rivelano che si svolgerà un nuovo interrogatorio per Eric, sul quale ricadranno le accuse di essere il responsabile della morte di Manon.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler dell'ultima puntata della fiction rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Lola.

La donna, infatti, verrà ritrovata priva di sensi all'interno della piscina di un hotel. Una situazione a dir poco drammatica che lascerà tutti senza parole.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata rivelano che, dopo l'arrivo dei soccorsi, si scoprirà che Lola è ancora viva, ma si trova in gravi condizioni di salute.

Lola rischia la vita: anticipazioni ultima puntata de La scogliera dei misteri

Cosa succederà a questo punto? Lola riuscirà a sopravvivere dopo che qualcuno le ha fatto del male oppure si assisterà alla sua morte in questa ultima puntata della fiction Rai in programma martedì 26 aprile?

In attesa di scoprirlo, la rete ammiraglia della tv di Stato si gode il successo di questa fiction che ha totalizzato al debutto una media di circa quattro milioni di spettatori in prime time, con uno share che ha sfiorato il muro del 17%, contro le partite di calcio della Champions League, trasmesse in diretta esclusiva su Canale 5.