Cecilia Rodriguez ha deciso di commentare su Instagram l'abbandono di suo fratello Jeremias dall'Isola dei Famosi. Nella puntata del 18 aprile, infatti, il fratello di Belen ha preferito non continuare il suo percorso all'interno del Reality Show affermando di non essere adatto al contesto. Cecilia si è detta fiera della scelta del fratello.

Cecilia Rodriguez sostiene Jeremias: 'Non devi dimostrare più niente a nessuno amore mio'

La puntata del 18 aprile dell'Isola dei Famosi è stata piuttosto burrascosa. Ad animare la serata c'è stato, in particolare, l'improvviso abbandono di Jeremias Rodriguez, insofferente da più giorni all'interno del programma.

Il ragazzo, infatti, una volta eliminato dal televoto, ha optato per abbandonare il gioco rifiutando l'offerta di rimanere, prevista dal reality. Nonostante la scelta inaspettata, la sorella Cecilia ha compreso l'intenzione del fratello, tanto da dedicargli qualche storia Instagram. In particolare, secondo la ragazza, Jeremias avrebbe preso la scelta giusta, in quanto si è reso conto di non essere "nel suo mondo". "Jeremias è speciale, una persona rara, tante volte la pensa diversamente da tutti. Sono fiera della sua decisione di mollare e tornare dalle persone che tanto gli mancavano. Lui non era più comodo, non si sentiva più a suo agio", ha concluso 'Chechu'.

Vladimir Luxuria contro il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias: 'Sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi inutili'

La scelta del fratello di Belen, se da un lato è stata appoggiata da Cecilia, dall'altro lato ha subito molte contestazioni. In particolare, dall'opinionista Vladimir Luxuria. La donna, infatti, dopo che Jeremias ha affermato che il mondo dei reality non gli piace, ha risposto che il ragazzo si lamenta sempre, ma che il suo successo lo deve proprio a questo mondo da lui contestato.

Rodriguez, però, non si è lasciato intimidire dall'opinione di Luxuria: "Nessuno conosce il percorso che ho fatto. Sono sparito per tre anni, non solo dal mondo dello spettacolo, perché avevo delle cose da risolvere: una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano". Oltre ai problemi di rabbia, Jeremias ha voluto ricordare che appartiene al mondo dello spettacolo per "riflesso", riferendosi alla sorella: "Sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi spesso inutili.

Questa situazione non è qualcosa che mi sono cercato".

Anticipazioni l'Isola dei famosi puntata: salta la puntata del 21 aprile

L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, non andrà in onda, come di consueto, giovedì 21 aprile. La puntata è stata rimandata a lunedì 25 aprile, per dare spazio ai colleghi spagnoli di "Supervivientes". Al televoto sono presenti Ilona, Senise, Nick e Estefania e Roger, che sono in coppia.