Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da sabato 2 a martedì 5 aprile su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan rimprovererà Eda per essere salita sull'albero a prendere il palloncino di Kiraz. Eda però non sopporterà più tutte queste apprensioni e avrà una reazione.

Poco dopo, Serkan ed Eda decideranno di andare in montagna a godersi un po' d'aria fresca. Durante il viaggio però a Eda si romperanno le acque e allo stesso tempo la macchina subirà un guasto.

Bolat andrà nel panico perché il motore non ne vorrà sapere di ripartire. Successivamente però l'auto partirà, ma sarà ormai troppo tardi per Eda perché avrà le doglie e sarà costretta a partorire nel posto in cui si troveranno. Alla fine, Alpa nascerà sotto a un albero e con questa immagine ci sarà il lieto fine di Love is in the air.

Serkan sarà molto apprensivo con Eda

Nelle puntate in onda sabato 2 aprile, Eda e Serkan si prepareranno ai cambiamenti che staranno per avvenire nella loro famiglia. Infatti, mancherà sempre meno alla nascita del loro figlio che hanno già deciso di dargli il nome Alpa. Intanto, Kiraz sarà molto felice all'idea che a breve arriverà un fratellino, invece Bolat sarà molto apprensivo.

Poi però queste eccessive attenzioni di Serkan finiranno per causare le reazioni di Eda. In particolare, l'architetto dirà a sua moglie che avrà rischiato troppo quando si è arrampicata sull’albero per recuperare il palloncino di Kiraz.

A Eda si romperanno le acque

Poco dopo, Eda e Serkan prenderanno la decisione di trascorrere qualche giorno nella loro casa in montagna.

Infatti, alla giovane coppia farà sicuramente bene l'aria fresca e in particolar modo a Bolat che è molto teso nell'ultimo periodo.

Poi però, lungo il tragitto in auto i due avranno una sorpresa perché a Eda si romperanno le acque, ma allo stesso tempo la loro macchina si fermerà. In particolare, il motore non vorrà proprio ripartire e Serkan si farà prendere dal panico.

Alpa nascerà sotto a un Albero

Successivamente, Bolat farà ripartire l'auto, ma ormai Eda sarà colpita dalle doglie. Infatti, i due si troveranno in un punto in cui la coppia non potrà più rimettersi in viaggio e quindi faranno nascere Alpa nel posto in cui si troveranno in quel momento. In particolare, il bambino verrà alla luce sotto a un albero. Con questa scena finale giungerà alla conclusione la soap opera turca Love is in the air.

Infatti, da mercoledì 6 aprile tornerà in onda su Canale 5, Brave and Beautiful. Quest'ultima riprenderà la programmazione dal punto esatto in cui si era interrotta a settembre 2021.