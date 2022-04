Secondo il settimanale Vero Tv le tre principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa sarebbero impegnate in estate a girare una serie tv sulla loro vita per Sky. Nella giornata del 6 aprile, Lulù è stata ospite a La Pupa Party e, una domanda in particolare, ha aumentato le probabilità di vederla insieme alle sue sorelle sul piccolo schermo in autunno. La gieffina, inoltre, ha parlato di Britney Spears e ha commentato il tweet che fece Cardi B su di lei durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Un nuovo progetto per le tre sorelle?

Le ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 Lulù, Clarissa e Jessica sono state indubbiamente le più amate dal grande pubblico del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

La vittoria di Jessica è stata senza alcun dubbio molto meritata e sia per lei che per le sorelle sono previsti tanti nuovi progetti. In particolare, secondo il settimanale, le tre principesse in estate sarebbero impegnate in una serie tv su Sky incentrata sulla loro vita. L'uscita sarebbe attesa per autunno 2022.

Spoiler di Lulù a La Pupa Party

Ospite nella puntata di La Pupa Party del 6 aprile, Lulù Selassié potrebbe aver fatto uno spoiler sul progetto che la coinvolgerebbe con le sue sorelle. In particolare, parlando dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha detto: "L'adoro, la seguo da tanto tempo. Mi piace moltissimo, il modo in cui mostra la sua vita, la trovo molto sensibile e dolce come donna.

La farei una serie tipo Ferragnez". L'affermazione della ragazza farebbe ben sperare i fan delle principesse.

Lucrezia parla del tweet di Cardi B

La principessa ha anche parlato di Britney Spears: "È sempre stata sé stessa e l'adoro". All'interno del reality, Lulù era stata twittata dalla cantante Cardi B in quanto la gieffina aveva cantato e ballato sulle note di una canzone della rapper e, in merito a questa questione, la principessa ha commentato: "Quando mi hanno detto che aveva fatto un tweet pensavo fosse uno scherzo, lei è la mia cantante preferita".

Record di ascolti a La Pupa Party

Il pubblico, nonostante sia ormai finito il Grande Fratello Vip, continua a sostenere e a seguire con grande entusiasmo la principessa Lucrezia Selassié. La partecipazione a La Pupa Party, infatti, sembrerebbe essere stato un grande successo. Gli ascolti, non appena è entrata Lulù hanno raggiunto grandi picchi, che poi sono andati via via scendendo appena è finita la sua intervista.

Non avevo dubbi, Lulù è una garanzia 😊 — Antonella (@Antonel70717640) April 6, 2022

Anche su Twitter, i fan si sono mossi ad applaudire l'esito degli ascolti del programma in onda su Mediaset Play grazie alla loro principessina, tanto che un utente ha scritto: "Non avevo dubbi, Lulù è una garanzia".