Si sta facendo un gran parlare della rottura tra Manuel e Lulù. Con un comunicato stampa il ragazzo ha ufficializzato la fine della relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo aver confermato in una diretta Instagram l'addio a Bortuzzo, la principessina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, puntando il dito contro la famiglia del nuotatore che non l'avrebbe mai accettata. La giovane, inoltre, sostiene di aver scoperto di non essere più fidanzata leggendo il comunicato stampa pubblicato il 25 aprile.

La versione di Lulù sulla separazione

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che Lulù e Manuel non stanno più insieme. Nel primo pomeriggio del 25 aprile, infatti, il ragazzo ha postato sui propri canali social il comunicato stampa col quale ha confermato di essere tornato single.

Se il nuotatore si è limitato a parlare di divergenze caratteriali insormontabili, la principessina etiope è scesa nei dettagli delle motivazioni che hanno causato la loro recente separazione.

In un paio di storie che ha pubblicato su Instagram nella giornata del 26 aprile, Selassié ha confermato la rottura e ha fatto delle precisazioni riguardanti le eventuali responsabilità della rottura.

"Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma sono costretta a farlo per tutelare me stessa e la mia famiglia" ha esordito la ragazza nel suo sfogo.

L'accusa di Lulù ai parenti dell'ex compagno

Lulù ha voluto informare i fan del fatto che sono circolate tante notizie non vere sulla sua storia con Manuel, a partire da quella secondo la quale si sarebbero lasciati a causa del suo carattere difficile.

"È facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro alla casa del Grande Fratello Vip, per ciò che è.

Ma vi tranquillizzo dicendovi che no, non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati", ha fatto sapere la giovane nello sfogo apparso sul suo profilo Instagram il 26 aprile.

Senza scendere troppo nei particolari delle ragioni che hanno spinto il nuotatore a mettere fine alla loro relazione, la principessina ha dichiarato: "Sin da quando ero all'interno della casa, il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero mostrato rispetto e sincerità, cosa che ahimè non è successa".

Selassié ha anche puntualizzato che non è stato Franco Bortuzzo a bloccare lei e Clarissa sui social, ma il contrario.

Lulù riparte dall'affetto dei fan

Tornando sull'improvvisa rottura con Manuel, Lulù ha fatto sapere: "Si è chiuso un capitolo importante della mia vita".

La principessina, però, ha voluto informare fan e curiosi del fatto che Bortuzzo non l'avrebbe avvertita che tra loro era tutto finito: "Mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato, mi ha fatto tanto male".

Nonostante sia delusa per come siano andate le cose, oggi Lulù non se la sente di puntare il dito contro Manuel, anzi assicura che non farà mai nulla che possa ferirlo.

"Si chiude una porta e si apre un portone", termina così il messaggio social col qual la finalista del Grande Fratello Vip ha confermato alle persone che la sostengono che è di nuovo single e che punta anche sul loro affetto per ricominciare.

In tanti si stanno schierando dalla parte di Selassié, soprattutto dopo averle sentito dire che Bortuzzo l'avrebbe lasciata a mezzo stampa e non con un faccia a faccia.