La storia d'amore tra Manuel e Lulù è giunta al capolinea. Nei giorni scorsi, attraverso un comunicato stampa ufficiale, il giovane Bortuzzo ha confermato la fine della relazione con la principessina, che ha conosciuto quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Una notizia che si è abbattuta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i numerosissimi fan che avevano sognato e sperato di assistere ad un futuro limpido per questa coppia.

A svelare dei retroscena sull'addio di Manuel e Lulù, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che dietro questa separazione, si celerebbe lo zampino della famiglia dell'ex nuotatore.

Finita tra Manuel e Lulù dopo il Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo nei giorni scorsi ha spiazzato i fan annunciando la fine della sua relazione con Lulù. Il giovane nuotatore aveva ammesso che, terminata l'esperienza nella casa del GF Vip, aveva provato a costruire una relazione con la principessina ma, alla fine, qualcosa non aveva funzionato.

Proprio per questo motivo, i due hanno scelto insieme di prendere due strade differenti e di allontanarsi l'uno dall'altra.

Il retroscena sulla rottura tra Manuel e Lulù

Versione dei fatti diversa, invece, quella fornita dalla principessina Selassié, la quale sostiene di aver saputo di questo addio solo attraverso il comunicato stampa diramato da Bortuzzo.

A svelare degli ulteriori retroscena dietro questa separazione lampo tra i due protagonisti dell'ultimo GF Vip, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, egli ha svelato quelle che sarebbero le motivazioni che hanno portato alla fine di questa relazione e, a quanto pare, dietro ci sarebbe lo zampino della famiglia di Bortuzzo.

'Lulù considerata una minaccia arrivista', svela Rosica

"Papà Franco e famiglia hanno sempre visto Lulù e famiglia come una minaccia per il figlio e per le loro tasche. Motivo? Prettamente economico", ha svelato Rosica nel suo post social.

"Sapete a quanto ammonta il risarcimento per il tragico incidente di Manuel? A 10 milioni di euro e dato che la famiglia Selassié non se la passa bene, avrebbero sempre visto Lulù come una minaccia arrivista per la stabilità economica di Manuel", scrive ancora l'esperto di gossip riportando questi retroscena sui motivi della rottura.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? E' stata realmente la famiglia di Manuel a "favorire" questa rottura definitiva tra i due giovani protagonisti dell'ultimo Grande Fratello Vip? Lulù rilascerà nuove dichiarazioni in merito? Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare nelle prossime ore.