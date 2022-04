Che tra Lulù e la famiglia Bortuzzo non scorresse buon sangue, lo si era intuito sin da quando lei era ancora reclusa nella casa del GF Vip e il padre di Manuel rilasciava dichiarazioni poco carine nei confronti della ragazza. Oggi che la relazione tra la principessina e il nuotatore è finita, il signor Franco si è esposto con un "mi piace" che getta ombre sulla sincerità dei sentimenti della ragazza: questo gesto social ha fatto arrabbiare molto i fan della "fatina" Selassié.

Aggiornamenti sulla rottura tra Manuel e Lulù

Sono passati poco più di due giorni da quando Manuel ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Lulù con un comunicato stampa, dopodiché si è trincerato dietro il più totale silenzio e ha lasciato parlare altri protagonisti di questa vicenda.

Oltre alla principessina che ha fornito la propria versione dei fatti in un paio di Instagram storie, anche il padre del nuotatore ha fatto dei gesti che lasciano trasparire la sua posizione su questa faccenda.

I più attenti fan della giovane Selassié, infatti, hanno scovato il "like" del signor Franco ad un messaggio social piuttosto polemico sia nei confronti della ex del figlio che in quelli del programma che li ha fatti conoscere ed innamorare.

"Penso che sia troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva proprio partire", inizia così il post che Bortuzzo senior ha apprezzato di recente sul web.

La frecciatina a distanza a Lulù

Il messaggio che il papà di Manuel ha apprezzato nelle scorse ore, prosegue con una frecciatina neppure troppo velata alla trasmissione alla quale hanno partecipato sia il figlio che Lulù.

"Questa storia prima è stata spinta dagli autori, poi lui ha un po' cavalcato l'onda perché ormai era entrato nel circo mediatico del GF Vip", si legge su Instagram e su tutti i siti di Gossip che stanno riportando la notizia del "mi piace" polemico del signor Franco contro l'ex nuora e il reality Mediaset.

In merito alla ragazza che è stata affianco al nuotatore per qualche mese, sia dentro che fuori la casa, Bortuzzo senior pensa: "Lei ha scelto quello che l'avrebbe messa più in luce, gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza".

Il post in questione continua con un elogio alla famiglia del nuotatore che da circa tre anni gli sta sempre affianco, condividendo con lui tutti i momenti difficili causati dalla disabilità nella quale versa da quando gli hanno sparato per errore.

Il silenzio di Manuel dopo l'annuncio dell'addio a Lulù

Anche Lulù si è esposta sui social network per spiegare cosa sarebbe accaduto tra lei e Manuel nell'ultimo periodo, ovvero fino a poco prima che lui annunciasse la rottura con un comunicato Ansa.

La giovane ha chiaramente accusato la famiglia Bortuzzo (e in particolare papà Franco) di aver ostacolare la storia d'amore nata nella casa del GF Vip: "Non mi sono mai sentita né accettata né rispettata. Io sono sempre stata carina con lui, ma non posso dire il contrario".

La principessina etiope, dunque, è certa che l'ormai ex fidanzato si sarebbe lasciato influenzare dai parenti nella decisione di porre fine alla loro relazione e l'ha ribadito quando ha detto: "Non è colpa né mia né sua ma di terze persone che si sono messe in mezzo e ci hanno messo uno contro l'altro".

Manuel, dal canto suo, non ha più proferito parola dopo il messaggio che ha girato ai giornalisti per ufficializzare il fatto che è tornato single. Nessun commento, inoltre, è arrivato sull'avvistamento al mare in compagnia di Federica Pizzi, la giovane con la quale il nuotatore ha fatto coppia fino a poco prima di partecipare al GF Vip.