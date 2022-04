Sembrava stesse procedendo a gonfie vele la storia d'amore tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e la princess Lulù Selassiè. I due che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip sui social si mostravano sempre insieme, felici e affiatati. In una recente intervista a Verissimo da Silvia Toffanin poi, avevano parlato dei loro progetti futuri. Lulù ha sempre dichiarato di sognare un matrimonio e di voler costruire con Manuel una famiglia tutta loro. Nelle scorse ore è arrivata la notizia della rottura. Ad annunciare la fine della breve storia d'amore è stato lo stesso nuotatore con un comunicato all'Ansa.

Poco fa, è giunta la replica di Lulù.

Lulù spiega i motivi che hanno posto la parola fine alla storia con Manuel

Nelle scorse ore, la princess Lulù Selassiè attraverso una storia pubblicata su Instagram ha detto la sua sulla fine della storia d'amore con Manuel. La ragazza ci ha tenuto a precisare: "Non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati'. Poi ha anche aggiunto di aver appreso come tutti la notizia attraverso il comunicato pubblicato dall'Ansa e di esserci rimasta malissimo. La sorella di Jessica e Clarissa Selassiè ha accusato terze persone di essersi sempre messe in mezzo e poi ha tirato in ballo Franco, il padre di Manuel.

Lulù ha risolto anche il mistero dell'unfollow su Instagram dichiarando: "Siamo state io e mia sorella Clary a bloccarlo su Instagram per motivi che non voglio esternare".

Lulù ci ha poi tenuto a precisare anche che non avrebbe mai voluto arrivare a questo punto, ma è stata costretta a farlo per tutelare se stessa, la sua famiglia e tutti coloro che la seguono con grande affetto.

Lulù Selassiè su Manuel Bortuzzo: 'L'ultima cosa che voglio è ferirlo'

Nel lungo messaggio postato sul suo profilo Instagram, Lulù ci ha tenuto anche a precisare che l'ultima cosa che vorrebbe è ferire Manuel.

Poi ha aggiunto che si è chiuso un capitolo importante della sua vita e che ora proverà ad andare avanti fidandosi delle persone che ogni giorno le dimostrano amore e lealtà. Lulù ha rivelato che sin da quando si trovava ancora all'interno della casa del Grande Fratello Vip, la famiglia di Manuel non ha mai avuto parole carine nei suoi confronti.

Terminato il reality, sperava che le cose cambiassero, ma nella vita reale non è andata così, non le hanno dimostrato rispetto e sincerità. "È facile dare la colpa a me per esserci lasciati,' ha aggiunto infine Lulù. La princess ha concluso il lungo messaggio con un eloquente modo di dire: "Sì chiude una porta e si apre un portone". Sarà davvero finita tra i due? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni per scoprirlo.