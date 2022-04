L'addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta facendo molto discutere l'opinione pubblica. Secondo un presunto retroscena fornito da Alessandro Rosica, su Instagram, la Principessa starebbe soffrendo tantissimo per essere tornata single. L'esperto di Gossip, ha sostenuto che la famiglia Bortuzzo non abbia avuto neanche lo "stomaco" di parlare con la 23enne il giorno della disfatta.

La versione dell'esperto di gossip

Come è stato più volte detto, Lulù Selassié è stata lasciata con un cominucato all'Ansa inviato da Manuel Bortuzzo.

Alessandro Rosica, su Instagram, è tornato a pungere la famiglia dello sportivo: "Se da una parte Manuel e la sua famiglia si sono liberati di una ragazza, dall'altra parte c'è una ragazza che sta malissimo".

A tal proposito l'esperto di gossip ha sostenuto che la 23enne non starebbe passando dei giorni felici: "Lei piange notte e giorno e mangia a malapena". Secondo il punto di vista di Rosica, è normale che Lulù stia così male: il punto non è perché la Principessa sia tornata single, ma il modo in cui è stata messa al corrente della fine della sua favola d'amore.

Infine, l'esperto di cronaca rosa ha sostenuto che la mattina della "disfatta" la famiglia Bortuzzo non ha avuto neanche lo stomaco di parlare telefonicamente con Lulù Selassié.

La Principessa mette 'like' ai post sull'ex fidanzato

Manuel Bortuzzo, dopo avere comunicato l'addio con Lulù Selassié, ha rimosso dal proprio account Instagram le stories con la Principessa.

Nelle scorse ore, i fan della 23enne hanno notato una certa tristezza nella loro beniamina.S econdo alcuni di loro, infatti, Lulù avrrebbe messo dei like a dei post in cui si parlava del suo ex fidanzato.

I post non riguarderebbero frecciatine rivolte al nuotatore, ma scatti in cui la coppia era felice e spensierata. Uno dei post pubblicato da un utente, riporta testuali parole: "Il vero amore anche se distante rimarrà per sempre inciso nei ricordi e in un piccolo pezzettino di angolo di cuore".

Un altro fan invece, ha confidato di provare tristezza sia per Manuel che per Lulù tanto da soffrire per entrambi.

Infine, un altro utente crede che possa esserci un ritorno di fiamma tra i due ex gieffini: "Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare".

Il comunicato di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo tramite un breve comunicato all'Ansa, il 25 aprile ha reso nota la rottura con Lulù Selassié.

Il diretto interessato ha spiegato che tra lui e la Principessa, alla fine del GFVip 6 sono rimaste delle incomprensioni che non potevano essere colmate.

Dunque, la decisione è stata quella di prendere due strade differenti. Lo sportivo ha anche fatto sapere che Lulù rimarrà per sempre un capitolo importante della sua vita.