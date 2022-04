Manila Nazzaro, reduce dalla sua esperienza al Reality Show Grande Fratello Vip, ha raccontato a 'Confidenze' come ha vissuto il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. L'ex Miss Italia sembrerebbe esser entrata in crisi ad un certo punto della sua permanenza al Gf, in particolare, ha raccontato di aver percepito che "bisognasse per forza litigare" per farsi notare dal pubblico. La vippona si è detta, ad ogni modo, soddisfatta e di aver legato con molti dei suoi compagni. A deluderla pare essere stata Katia Ricciarelli, mentre immaginava già che la vincitrice del reality sarebbe stata Jessica Selassié.

La bionda, infine, ha detto di esser pronta per un eventuale matrimonio, ma al momento Lorenzo Amoruso non le ha fatto la proposta.

La crisi nella casa del Grande Fratello

Manila Nazzaro è stata senza alcun dubbio una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Il suo percorso, però, è stato piuttosto turbolento, tanto che ha raccontato di essersi messa in discussione ad un certo punto: "Sono entrata in crisi, perché sembrava che l'altruismo fosse poco interessante e che bisognasse per forza litigare. Ma quella non sono io". La donna, infatti, ha legato con tanti dei suoi compagni tra cui Francesca Cipriani, Aldo Montano, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi che continuerà a sentire.

Manila Nazzaro riabbraccia i figli dopo il GfVip

L'esperienza del Grande Fratello Vip, se pur ricca di emozioni, porta i concorrenti a restar lontani per tanto tempo dai propri affetti. In particolare, Manila Nazzaro ha sofferto molto la mancanza dei suoi figli, che non appena ha varcato la porta rossa è corsa a riabbracciarli: "Non so descrivere l’emozione quando ho riabbracciato i miei figli.

Il cuore batteva impazzito e che gioia riannusare il loro odore". La vippona ha raccontato che, nonostante la lontananza, i suoi figli sanno che è il lavoro della loro mamma e che lo fa per il loro futuro.

Nazzaro delusa da Katia Ricciarelli e felice per la vittoria di Jessica Selassié

Se con gli altri vipponi Nazzaro ha mantenuto buoni rapporti, lo stesso non si può dire di Katia Ricciarelli.

L'ex Miss Italia, infatti, ha ribadito di essere rimasta delusa dalla cantante lirica, in quanto si è sentita 'tradita' da lei. Sulla vittoria della principessa Selassié, Manila ha commentato: "Immaginavo che a vincere sarebbe stata Jessica Selassié, la nostra Bridget Jones piena di insicurezze. Ho sempre cercato di stare vicina a lei e alla sorella Lulù".

Nozze in vista? Per ora sembrerebbe di no

Sul piano amoroso, invece, sembrerebbero non esserci grandi notizie su Manila Nazzaro. La donna, infatti, ha detto che per il momento non ci sarà un matrimonio con il compagno Lorenzo Amoruso: "Matrimonio? Per ora no... non me l’ha chiesto e io, che amo le tradizioni, credo che sia lui a dover fare la proposta. Se dovesse succedere, sono pronta".