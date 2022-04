Manila Nazzaro si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Dopo essere venuta a conoscenza di una critica ricevuta da Giulia Salemi, durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 6 ha deciso di rispondere, invitandola a conoscere la vita di una persona prima di criticarla.

L'accaduto

All'interno della casa del GF Vip Manila Nazzaro aveva fatto un rimprovero alle sorelle Selassié, in quanto secondo lei non era corretto dire che i "concorrenti senior" dovevano essere eliminati per fare spazio ai giovani: "Si chiama Grande Fratello Vip e voi di vip non avete niente".

Secondo il punto di vista dell'ex Miss Italia, Jessica, Lulù e Clarissa avrebbero solo dovuto ringraziare Signorini per l'opportunità ricevuta.

Tale affermazione era stata commentata aspramente criticata da Giulia Salemi durante una puntata del GF Vip Party: "Se avevi una carriera tanto rosea non eri al GF Vip, ma in un altro programma".

La replica dell'ex gieffina

A distanza di mesi Manila Nazzaro ha deciso di rispondere alla critica di Giulia Salemi.

Su Twitter ha spiegato di essere venuta al corrente solo ora delle dichiarazioni dell'influencer. Manila si è sentita in dover di rispondere: "Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto.

Rispondo solo ricordando che“il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi".

Nazzaro ha precisato che nessuno può permettersi di parlare e commentare le scelte altrui se non si è a conoscenza di tutti i dettagli: "La vita lo insegna a tutti prima o poi". Infine ha confidato che alcune cose non possono essere lasciate senza una risposta: "Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora?

L’importante è farlo con educazione e rispetto sempre, anche a distanza di tempo".

La reazione del web

Ovviament3 la replica di Manila Nazzaro a Giulia Salemi non è passata inosservata. Su Twitter alcuni fan dell'influencer hanno criticato l'ex Miss Italia. Un utente ha fatto notare che la dichiarazione risale a tanti mesi fa e si trattava di un commento a un'uscita che sembrava essere fuori luogo.

Un altro ha chiesto a Manila di risolvere determinate questioni in privato e non sui social.

A detta di un fan di Salemi, Giulia non aveva detto nulla di offensivo, ma aveva espresso solamente una sua opinione. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore della 44enne pugliese invitandola a guardare oltre.