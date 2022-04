Manuel Bortuzzo il 25 aprile ha ufficializzato la rottura con Lucrezia Selassié. Dopo poche ore, però, il nuotatore è stato avvistato a una festa in spiaggia in compagnia della sua ex Federica, già nota dal pubblico del Grande Fratello poiché è apparsa più volte per spronare Manuel a continuare il Reality Show. Il popolo del web si è scagliato contro il gieffino, accusandolo di aver giocato con i sentimenti della principessa etiope e di aver scelto, non a caso, di ufficializzare la rottura il giorno della liberazione.

Lulù è acqua passata ormai: Manuel è stato avvistato con l’ex

Il 25 aprile è stato un giorno da dimenticare per tutti i fan della coppia Manuel- Lulù. I due ragazzi, che si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. A comunicarlo per primo è stato proprio il ragazzo in una storia su Instagram: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. Dopo poche ore dal suo annuncio, il vippone è stato avvistato con la sua ex storica Federica a una festa in spiaggia. Proprio la ragazza è stata protagonista di circa due puntate del GFVip, dove si è resa necessaria la sua apparizione per spronare il nuotatore a continuare il suo percorso nella casa.

Federica è sempre stata ben vista dalla famiglia di Bortuzzo, in particolare dal papà Franco che in passato ha detto: " È una ragazza davvero per bene, molto semplice e anche buona. Per quanto mi riguarda è una persona d'oro".

Manuel delude i fan della coppia: 'Gli amici brindano alla liberazione'

Il gesto di Manuel non è passato inosservato, tanto che il popolo di Twitter si è scatenato contro l’ex gieffino.

In particolare, una ragazza ha notato che la scelta di lasciare Lulù il giorno della liberazione potrebbe non essere un caso: “In pratica Manuel non ha aspettato nemmeno un giorno per rivedere la ex e gli amici brindano alla liberazione". Ragazzi dobbiamo ammettere che questo ha preso in giro Lulù e tutto il pubblico, c'è poco da fare”.

Un altro utente ha scritto: “Sei un piccolo uomo, giocare con i sentimenti di una ragazza solo per fare un po’ di hype e ripulirti l’immagine pessima che avevi mostrato! Ora festeggi con la tua ex ! Beh direi che le persone si rivelano per quelle che sono”.

Ragazzi dobbiamo ammettere che questo ha preso in giro Lulù e tutto il pubblico, c'è poco da fare. #fantabosco #fairylu pic.twitter.com/vEztWZPHIr — badante (@lisboaalmando) April 25, 2022

MANUEL MERLUZZO sei un piccolo uomo , giocare con i sentimenti di una ragazza solo per fare un po’ di hype e ripulirti l’immagine pessima che avevi dimostrato! Ora festeggi con la tua ex ! Beh direi che le persone si rivelano per quelle che sono 🤡🤡🤡🤡 #gfvip #solearmy #fairylu pic.twitter.com/RFEVWnVpLM — SOLEIL 🔥 (@Sonorisorto) April 25, 2022

Lulù in una diretta su Instagram spiega le cause della rottura con Manuel

A seguito dell’annuncio di Bortuzzo, anche Lulù si è espressa.

In una diretta Instagram la principessa etiope ha sottolineato, ancora una volta, i malumori che c’erano tra lei e i familiari del ragazzo: “Non è né colpa mia né colpa di Manu. È colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, cercando di metterci contro... ovviamente non persone della mia famiglia”.