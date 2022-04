La fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta spaccando l'opinione pubblica. Su Instagram, Monica Contraffatto - atleta paralimpica - ha lanciato una frecciatina al nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Secondo la sportiva, Manuel si sarebbe solamente preoccupato di far bella figura con la Principessa.

Le parole della sportiva

Monica Contraffatto, su Instagram, ha commentato la fine della relazione tra il nuotatore e Lulù Selassiè: "Si sono lasciati? Strano..." Poi ha detto: "Era così palesemente innamorato di far bella figura..."

Secondo l'atleta paralimpica, Manuel non sarebbe mai stato realmente interessato alla Principessa etiope.

Il motivo per cui Bortuzzo abbia deciso di intraprendere una relazione con Lulù sarebbe stato dettato solo ed esclusivamente dalla voglia di apparire in modo positivo agli occhi della gente.

Ovviamente, si tratta solo di una supposizione della sportiva. Tuttavia, su Twitter, alcuni utenti hanno avuto lo stesso pensiero di Contraffatto.

Monica Contraffatto aveva già attaccato Bortuzzo

La frecciatina di Monica Contraffatto non è la prima nei confronti di Manuel Bortuzzo. La diretta interessata aveva già espresso un giudizio negativo sul concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Nel dettaglio, su Instagram, l'atleta paralimpica aveva scritto: "Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza.

E che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo piacimento. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo, perché la prima diversità sta in chi ci ‘difende’ tutto. Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici che conosco, anche loro, ne fanno parte insieme a me.

Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. #StopVittimismo a favore di telecamere!"

Manuel e Lulù: rottura con polemica

Nella giornata del 25 aprile, Manuel Bortuzzo ha rimosso le stories su Instagram con Lulù Selassié. Poi, il diretto interessato ha annunciato la rottura a causa di divergenze che non potevano essere risolte.

Dal canto suo, la Principessa ha confermato la fine della relazione. Tuttavia, la 23enne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Ho scoperto di essere single con un comunicato dell'Ansa". Lulù si è detta profondamente ferita dal modo in cui lo sportivo abbia comunicato la rottura e ha precisato che non si sono detti addio per il suo carattere ma per l'intromissione di terze persone che li hanno messi uno contro l'altro.