Nero a metà 3 giunge alla quinta puntata di messa in onda su Rai 1. Le anticipazioni di lunedì 2 maggio rivelano che saranno trasmessi i penultimi episodi di questa fortunata terza stagione, che continua ad ottenere risultati d'ascolto molto significativi nel prime time della rete ammiraglia.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni della quinta puntata serale, rivelano che si arriverà ad un punto di svolta legato al caso di Clara, dato che verranno ritrovati i resti della donna.

Clara viene ritrovata morta: anticipazioni Nero a metà 3 del 2 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata di Nero a metà 3 in programma lunedì 2 maggio in tv, rivelano che andranno in onda i due episodi dal titolo: "Colpevoli omissioni" e "Ah, l'amore l'amore".

I riflettori saranno puntati su Alba, sua sorella Alice e Federico: i tre arriveranno sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere di Clara.

La donna, dopo infinite ricerche, verrà così ritrovata morta. Immediata la reazione di Malik che, dopo questa amara scoperta, comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto di Federico e, per questo motivo, indagherà sul suo conto.

Intanto un giovane ragazzo, con evidente segni di pestaggio sul corpo, si presenterà in commissariato ma morirà pochi minuti dopo, accasciandosi tra le braccia di Bragadin, prima ancora di poter fare la sua denuncia.

Carlo fa indagare su Suleyman: anticipazioni Nero a metà 3 quinta puntata

E poi ancora, le anticipazioni di questa quinta puntata di Nero a metà 3 del 2 maggio, rivelano che nel momento in cui Carlo scoprirà con esattezza che Suleyman ha una figlia segreta, metterà Ottavia sulle sue tracce.

Dopo una serie di buchi nell'acqua, un ragazzino finirà per lasciare uno strano oggetto sullo scooter della donna. Cosa avrà voluto dire?

Intanto Spartaco e Ottavia faranno una scoperta a dir poco choc. In questa quinta puntata della fiction, i due capiranno che Pugliani si serve dei bambini come "muli" per poter trasportare la droga in giro e non destare sospetti.

Il 9 maggio l'ultima puntata di Nero a metà 3: la Rai 'tace' sulla quarta stagione

Una quinta puntata decisamente da non perdere quella di Nero a metà 3, in attesa poi della sesta e ultima puntata di questa fortunata stagione, in programma lunedì 9 maggio su Rai 1.

La fiction con Claudio Amendola chiuderà i battenti con gli ultimi due episodi di questa seguitissima terza stagione, che sta registrando una media di oltre 4,2 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share del 20% circa.

Numeri positivi che potrebbero far ben sperare in vista di una riconferma per la quarta stagione di Nero a metà, anche se per il momento, la Rai non si è ancora espressa sul futuro di questa serie poliziesca.