Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Nero a metà, nella penultima puntata della terza stagione, che andrà in onda lunedì 2 maggio in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tante novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo penultimo appuntamento verrà ritrovato il corpo senza vita di Clara, l'ex moglie di Carlo Guerrieri. Questa scoperta porterà Malik ad avere ancora più dubbi su Federico.

Nel mentre, Carlo scoprirà che Suleyman è madre di una bambina segreta. Proprio per questo motivo, il protagonista interpretato da Claudio Amendola deciderà di indagare su di lei.

Inoltre, nel nono e nel decimo episodio della quinta puntata, ci sarà grande attenzione sui personaggi di Alba, Federico e suo fratello. Questi ultimi si ritroveranno sul luogo in cui verrà trovato il corpo senza vita di Clara.

Carlo troverà il corpo senza vita di Clara

Nella quinta puntata che andrà in onda lunedì 2 maggio, ci sarà una scoperta molto amara per il protagonista Carlo Guerrieri. Infatti, questo ritroverà il corpo senza vita della sua ex moglie latitante Clara. In particolare, Carlo dopo essersi interessato in prima persona al caso della scomparsa della donna, riuscirà a trovare le prove che la scagionano. Però, ora che Clara avrà perso la vita, si apriranno nuovi dilemmi. Infatti, bisognerà capire chi ha ucciso Clara e, soprattutto, quali sono i motivi che hanno portato alla sua morte.

Tutte domande che Carlo si porrà insieme a Malik.

Ottavia si metterà sulle tracce della figlia segreta di Suleyman

Nel frattempo, un giovane ragazzo con segni di pestaggio sul corpo, si presenterà in commissariato, ma subito dopo morirà tra le braccia di Bragadin, senza essere riuscito a fare la denuncia.

Invece, nel decimo episodio della terza stagione, Guerrieri scoprirà che Suleyman ha una figlia segreta.

Proprio per questo motivo, Carlo metterà Ottavia sulle sue tracce. Nel mentre, dopo una serie di buchi nell'acqua, un ragazzino finirà per lasciare uno strano oggetto sullo scooter della donna.

Intanto, Spartaco e Ottavia scopriranno che Pugliani utilizzerà alcuni bambini come "muli" per trasportare la droga in giro senza destare sospetti.

Dove rivedere gli episodi precedenti di Nero a metà

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sulle indagini per scoprire chi ha ucciso Clara, madre di Alba ed ex moglie di Carlo, ma soprattutto per capire i motivi che hanno portato a questa morte.

Infine, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con la serie televisiva potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.