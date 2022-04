Prosegue l'appuntamento con il MotoGP 2022 e per la giornata di domenica 24 aprile è in programma la gara del Gran Premio di Portogallo.

Dopo il turno di stop, si scenderà di nuovo in pista per affrontare questa nuova gara che potrà essere seguita in televisione.

Ma quale sarà la programmazione televisiva ufficiale del MotoGP del 24 aprile? La gara si potrà vedere in diretta televisiva su Sky, ma sarà trasmessa in differita anche in chiaro su Tv8.

La programmazione tv ufficiale MotoGP Portogallo 2022: la gara in programma domenica 24 aprile

Nel dettaglio, il calendario del MotoGP 2022 prevede che dal 22 al 24 aprile vada in scena il Gran Premio del Portogallo.

Venerdì 22 aprile sono in programma le prove libere, cui seguiranno sabato 23 aprile le qualificazioni ufficiali in vista della gara che si svolgerà nel corso della giornata di domenica 24 aprile.

Come di consueto, gli spettatori e appassionati del mondo delle due ruote potranno seguire gli appuntamenti con il MotoGP in diretta televisiva.

La quinta gara di questa stagione, infatti, potrà essere seguita in versione integrale sui canali a pagamento di Sky, che possiede i diritti per la messa in onda di tutte le gare di questa stagione.

Su Sky Sport MotoGP sarà possibile seguire la diretta delle prove, delle qualifiche e poi domenica 24 aprile della gara ufficiale.

Gli orari per seguire la gara di MotoGP del 24 aprile in diretta tv e streaming

Gli spettatori e abbonati alla pay tv satellitare, però, potranno seguire il Gran Premio del Portogallo in streaming.

Per farlo basta scaricare l'applicazione gratuita Sky Go oppure abbonarsi a Now Tv. Entrambi le piattaforme permettono di seguire il Gran Premio comodamente da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer o al televisore.

La programmazione della gara di domenica 24 aprile prevede alle ore 12 la gara della Moto3, a seguire alle 13:20 sarà la volta della Moto2 e poi alle 15 si disputerà la gara del MotoGP.

Su Tv8 la differita della gara di MotoGP

Tuttavia, per coloro che non potranno seguire il Gran Premio del Portogallo in diretta televisiva o in streaming, sarà possibile seguire la differita dell'evento.

Su Tv8, infatti, è in programma la messa in onda della replica della gara della Moto3, Moto2 e MotoGP.

In questo modo, seppur a distanza di qualche ora rispetto all'avvenuta messa in onda, sarà possibile riguardare le gare direttamente in chiaro, senza dover ricorrere per forza a un abbonamento alla pay tv satellitare.