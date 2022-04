Pasquale Laricchia è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 3 e conosce molto bene Floriana Secondi, poiché hanno convissuto nella casa più spiata d'Italia. L'ex gieffino pugliese classe 1972, infatti, ha raccontato alcuni aspetti caratteriali della naufraga dell'Isola dei famosi 2022 in un'intervista rilasciata ieri, lunedì 11 aprile, a Trends & Celebrities, trasmissione radiofonica di Rtl 102.5 News. Laricchia inoltre ha parlato di Clemente Russo, conosciuto a La Talpa, Carmen Di Pietro e di Gustavo e Jeremias Rodriguez, L'ex protagonista del GF 3 ha infine speso belle parole per i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Le dichiarazioni di Laricchia sui naufraghi dell'Isola dei famosi 2022

"Tutti vogliono essere leader, e dunque è normale che scoppi un macello" ha esordito così Pasquale Laricchia, parlando dei concorrenti dell'Isola dei famosi 2022. "Una concorrente come Floriana si sente spaesata" ha poi aggiunto l'ex gieffino su Floriana Secondi, facendo intuire che la sua personalità non fosse molto adatta a un survival show che la mette a dura prova. Stando alle dichiarazioni di Laricchia rilasciate a Rtl 102.5, mancherebbero dei naufraghi che fossero più abituati ad affrontare le difficoltà e la mancanza di comodità. L'ex gieffino ha inoltre espresso la sua su Nicola Savino e Vladimir Luxuria: "Savino mi ha fatto fare l'inviato a Matricole e Meteore, mentre Vladimir non è la classica opinionista cattiva, quella che deve essere per forza spietata".

Su Clemente Russo invece ha svelato: "Ha paura del vuoto, a La Talpa era terrorizzato dalle prove di questo tipo". Infine, Laricchia ha eletto i suoi naufraghi preferiti: Gustavo e Jeremias Rodriguez e Carmen Di Piero in coppia con il figlio Alessandro Iannoni.

Cristina Plevani su Floriana Secondi all'Isola: 'Più leggerezza'

A esprimere il proprio parere su Floriana Secondi come naufraga ci ha pensato anche l'ex gieffina Cristina Plevani su Twitter. "Pensavo che la prendesse con più leggerezza. Bisognerebbe prenderla per quella che è, una vacanza pagata mal che vada ti eliminano" ha commentato la vincitrice del Grande Fratello 1 riferendosi a Floriana e alle sue lamentele di essere finita in nomination all'Isola dei famosi 2022.

La naufraga nata a Roma nel 1977, infatti, non ha affatto preso bene di essere stata nominata da Carmen Di Pietro la settimana scorsa e si è scagliata duramente contro i compagni d'avventura. "In mezzo a questi infami non ci voglio stare, voglio andare a casa. Non vedo l'ora. Ho tanto da fare. La pubblicità che mi sono fatta, mi basta" queste sono le dure parole pronunciate da Floriana Secondi.