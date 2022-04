Patrizia Bonetti si è ritirata dall'Isola dei Famosi. Il motivo? Durante la prova del fuoco contro Roberta Morise, la concorrente si è provocata delle ustioni sulla pancia. Mentre in un primo momento si pensava che potesse tornare in gioco, in un secondo momento Ilary Blasi ha annunciato il ritiro. Secondo un presunto retroscena riportato da Alessandro Rosica, Bonetti sarebbe pronta a far causa al reality show per l'infortunio rimediato in Honduras.

L'accaduto

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi, erano pronti ad unirsi al cast dei naufraghi Roberta Morise, Patrizia Bonetti e Blind.

Mentre quest'ultimo è stato "premiato" dai telespettatori, le due donne si sono dovute scontrare nella prova del fuoco.

La concorrente che avrebbe resistito di più sarebbe entrata in gioco. Durante la prova, Patrizia e Roberta hanno resistito oltre 5 minuti tanto che Alvin ha deciso di interrompere la prova. Secondo il replay, Bonetti si sarebbe mossa più volte per sfuggire al fuoco. Da quel momento, però, la 26enne è letteralmente sparita dal Reality Show.

L'indiscrezione

Da qualche giorno a questa parte, sul web è circolato il rumor di un presunto ritiro di Patrizia Bonetti. Mentre nella terza puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi aveva assicurato che Bonetti era in ottime condizioni ed era stata solo portata in infermeria per accertamenti, nella quinta puntata la conduttrice ha confermato il ritiro della concorrente.

In una serie di storie, su Instagram, Alessandro Rosica ha rivelato un presunto retroscena su Patrizia Bonetti: "L'ex naufraga starebbe pensando di far causa all'Isola dei Famosi". Secondo quanto raccontato dall'esperto di gossip, la 26enne starebbe anche avanzando la richiesta di un risacimento pari a un milione di euro per le ustioni riportate.

Rosica ha spiegato che Bonetti era pronta a tornare in Honduras, ma il suo fidanzato sarebbe volato in terra honduregna e l'avrebbe fatta rientrare in Italia con l'intento di avviare mosse legali contro il programma.

Chi è il fidanzato di Bonetti?

Al momento le indiscrezioni fornite da Alessandro Rosica rimangono solo delle supposizioni, in quanto non c'è nulla di confermato né dalla produzione dell'Isola dei Famosi né dalla stessa Patrizia Bonetti.

Tuttavia, in molti si stanno chiedendo chi sia il compagno della 26enne. A quanto pare il compagno dell'ex naufraga è un uomo molto facoltoso che vive a Saint Moritz.

Per capire cosa stia realmente accadendo bisognerà attendere. Non è escluso che nella puntata di giovedì 7 aprile, Ilary Blasi non decida di far chiarezza su Patrizia Bonetti e su cosa sia realmente accaduto durante la prova del fuoco.