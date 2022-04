Pierpaolo Pretelli è finito al centro del clamore mediatico. Il 31enne di Maratea è stato avvistato dai fotografi del settimanale Chi, in edicola mercoledì 20 aprile, con una ragazza mora. Per tutta la serata, Giulia Salemi non è mai stata vista al locale. Dunque, la 29enne italo-persiana non era presente.

Il pettegolezzo

Pierpaolo Pretelli fa coppia fissa con Giulia Salemi. Tuttavia, nelle scorse ore il 31enne è stato avvistato in compagnia di una ragazza mora. Come spiegato dal settimanale Chi, la sua dolce metà non era presente in discoteca. A quanto pare Pierpaolo avrebbe passato tutta la notte a parlare con questa ragazza.

Stando alla segnalazione, la ragazza pizzicata con Pretelli non è Ariadna Romero (ex compagna e madre del suo primogenito), ma un’altra ragazza con la quale in passato avrebbe avuto una relazione.

Cos’è successo in assenza di Giulia Salemi?

Il settimanale diretto da Signorini ci tiene a precisare che Pierpaolo Pretelli non è mai stato pizzicato in atteggiamenti intimi con la ragazza. I due sarebbero solamente due persone che in passato si sono volute bene e dopo essersi incontrate hanno scambiato due chiacchiere in discoteca.

Dunque, Giulia Salemi e tutti i fan della coppia (Prelemi) possono stare tranquilli. Il 31enne della Basilicata non ha fatto nulla che potesse destare sospetti o mancare di rispetto alla propria compagna.

Pierpaolo e Giulia felici e innamorati

Archiviata la segnalazione riguardante la coppia formata da Pierpaolo e Giulia, va detto che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono riusciti a combattere lo scetticismo delle persone. La coppia si è conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia: l’ex velino di Striscia la Notizia era entrato al reality show dall’inizio mentre la influencer italo-persiana a dicembre.

In principio, Pierpaolo aveva instaurato un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Una volta ricevuto il due di picche dall’ex moglie di Flavio Briatore, Pretelli si è avvicinato a Salemi. Nonostante lo scetticismo di alcuni telespettatori, la coppia a un anno dall’inizio della relazione è felice, sogna di allargare la famiglia e convolare a nozze.

Pretelli alle prese con alcuni problemi di salute

Di recente il 31enne è stato alle prese con alcuni problemi di salute. Il diretto interessato, su Instagram, ha spiegato che la cervicalgia non lo lascia un momento libero. Il tutto sarebbe stato causato da tensione e stress. A tal proposito Pierpaolo ha precisato che quando il corpo dà segnali di "alert" bisogna sempre dargli retta.

A parlare dei problemi di salute del fidanzato ci aveva pensato Giulia Salemi: la 29enne aveva parlato di un mancamento avuto da Pierpaolo durante un viaggio da Milano e Roma.