I concorrenti del Grande Fratello Vip 6, nonostante il Reality Show sia finito tempo, continuano a far parlare di sé. Nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2022 alcuni vipponi si sono riuniti in una rimpatriata. A riaccendere il gossip sono stati Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli, che si sono baciati a stampo mentre ballavano in pista. La scena è stata pubblicata da D’Anelli nelle storie di Instagram per poi apparire sui vari social. Durante la serata Biagio ha scherzato più volte sia con la Selassié che con gli altri vip presenti, per questo il bacio potrebbe essere frutto dell’euforia del momento.

Tra i presenti della serata, che si è svolta in un noto locale della movida milanese, c’erano Alex Belli, Tommaso Zorzi, Valeria Marini, Clarissa Selassiè, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis.

Bacio inaspettato tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli sono stati indubbiamente tra i protagonisti dell’ultima edizione del GFVip. La prima grazie al suo carattere definito spesso da ‘Bridget Jones’ è riuscita a vincere il programma, mentre Biagio è stato nel mirino del Gossip per il suo flirt all’interno della casa con Miriana Trevisan. Questa volta, però, sono stati immortalati in una veste nuova. Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, Selassié e D’Anelli si trovavano in un nightclub di lusso e pare che in questa occasione sia nato qualcosa.

D’Anelli, che ha documentato il party nelle sue storie Instagram, ha inquadrato più volte la princess. In una storia, ad esempio, Biagio sembrerebbe flirtare con Jessica: “Quanto mi vuoi bene da uno a dieci?”. Alla domanda la ragazza ha risposto senza pensarci: "undici!”. Infine Biagio e Jessica si sono mostrati mentre si baciano a stampo con una canzone romantica di sottofondo.

C’è del tenero tra Biagio e Jessica?

Nonostante il bacio, tra i due probabilmente c’è solo amicizia. D’Anelli, nelle storie precedenti, stava scherzando anche con gli altri vipponi e quindi il tutto potrebbe essere frutto di semplice euforia da serata. A testimoniare lo ‘scherzo’ ci sarebbe Jessica che, una volta finito il bacio, ha concluso la storia con una risata.

I Jerù al capolinea

I fan del GF Vip, a seguito delle immagini mostrate da Biagio, sono rimasti spiazzati ed increduli, ma felici per la spensieratezza mostrata dalla vincitrice del programma. Sembrerebbe ormai acqua passata la liaison tra Jessica e Barù, tanto che la stessa Jessica ha affermato recentemente che tra i ‘Jerù’, le cose non vanno affatto bene. Durante il programma Jessica ha più volte manifestato un certo interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca, ma quest'ultimo non ha mai ricambiato effettivamente.