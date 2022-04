La quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 16 aprile, vedrà l'eliminazione di un solo allievo. Al ballottaggio finiranno due ballerini, ovvero Dario e Carola e, stando alle anticipazioni, sarà proprio l'allieva di Celentano a dover abbandonare il Talent. Ospiti della puntata, i Follya, nuovo nome dei Dear Jack che si sono di nuovo riuniti.

Serale Amici: Dario finisce al ballottaggio e rischia l'eliminazione

La quinta puntata del Serale di Amici è stata registrata nella giornata di mercoledì 13 aprile ed in rete sono comparse le prime anticipazioni.

In questa nuova puntata ci sarà una sola eliminazione. Stop quindi alla doppia eliminazione che ha caratterizzato le prime quattro puntate del Serale di Amici. La gara inizierà con il team Pettinelli-Peparini contro Celentano-Zerbi. Michele e Dario si sfideranno sul guanto di sfida della versatilità che prevederà due pezzi di modern e uno di hip hop e vincerà Michele. LDA perderà il punto contro Albe, mentre Luigi riuscirà a vincere la sua prova consentendo alla sua squadra di conquistare la prima partita. Sarà Dario il primo allievo a finire al ballottaggio.

I ballerini Carola e Dario al ballottaggio finale

La seconda partita vedrà la squadra Zerbi-Celentano contrapposta a, quella dei CuccaTodo.

Ancora una volta Rudy e la maestra Celentano si aggiudicheranno la partita e al ballottaggio finirà Serena. La terza manche della serata vedrà ancora le due squadre della partita precedente sfidarsi. Questa volta ad avere la meglio saranno Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Quindi al ballottaggio finale finirà la ballerina Carola.

La danzatrice della maestra Celentano dovrà vedersela con Dario e Serena. Quest'ultima verrà salvata subito dai tre giudici del Serale di Amici. Quindi la sfida finale sarà tra i due ballerini Carola e Dario. Chi dei due ballerini verrà eliminato?

Anticipazioni Amici del 16 aprile: Carola eliminata, ospiti gli ex Dear Jack

Come successo nelle precedenti puntate, Maria De Filippi comunicherà il verdetto ai ragazzi in casetta.

Pertanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata del Serale di Amici per scoprire chi sarà eliminato tra i due ballerini Carola e Dario. Qualche anticipazione però è apparsa sul web e sembrerebbe che a dover lasciare il Talent sarà Carola. In studio oltre al consueto spazio dedicato a Nino Frassicia, saranno ospiti i Follya, nuovo nome dei Dear Jack, ex allievi del Talent di Maria De Filippi. Per non perdere nulla di ciò che è accaduto in quest'ultima registrazione, non resta che seguire l'appuntamento con il Serale di Amici in onda, sabato 16 aprile in prima serata su Canale 5.