La puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 9 aprile, vedrà ancora due eliminazioni tra gli allievi. La prima a lasciare il Talent sarà Aisha, mentre Nunzio finirà al ballottaggio finale con Crytical. Uno tra loro due sarà il secondo eliminato della, serata. Ritorno in giuria per Stash.

Serale di Amici, spoiler: Stash torna in giuria, Aisha eliminata

Le anticipazioni su ciò che andrà in onda nel prossimo Serale di Amici, riportano il ritorno di Stash in giuria. Dopo l'assenza della scorsa settimana a causa della positività al Covid, il leader dei The Kolors tornerà regolarmente al suo posto, accanto a Emanuele Filiberto e Stefano De Martino.

La prima partita vedrà la squadra Zerbi-Celentano sfidare il team dei Cucca-Todo. A vincere saranno Rudy e Alessandra, i quali manderanno a rischio eliminazione Aisha, Alex e Sissi. I tre giudici decideranno di eliminare Aisha. Sarà lei dunque la prima allieva a dover abbandonare lo studio nel corso della serata.

Nunzio finisce ancora al ballottaggio: verrà eliminato?

Anche la seconda partirà vedrà contrapposti Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro. Anche questa seconda manche verrà vinta dalla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che indicheranno come candidati all'eliminazione Nunzio, Alex e Serena. Come già successo la settimana scorsa, Nunzio finirà al ballottaggio finale e dovrà vedersela con l'allievo che uscirà sconfitto dalla terza partita.

Per l'ultima manche della serata, Zerbi e Celentano decideranno di sfidare il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Alessandra e Rudy vinceranno anche questa terza partita. Una serata da ricordare per i due coach. Non ci sarà bisogno di indicare i tre nomi da mandare in eliminazione, visto che la squadra perdente sarà formata solo da tre elementi, ovvero Crytical, Albe e Dario.

Crytical e Nunzio al ballottaggio: anticipazione Serale del 9 aprile

I tre giurati manderanno al ballottaggio finale Crytical. Quindi a rischio eliminazione ci saranno Nunzio e Crytical. Uno dei due sarà il secondo eliminato della puntata. Come successo anche nelle puntate precedenti, il verdetto verrà comunicato in casetta ai ragazzi.

Al momento non si hanno notizie su chi dei due si sarà salvato e chi, invece, avrà dovuto abbandonare la scuola di Amici. Bisognerà seguire tutta la puntata del 9 aprile per scoprire il nome del secondo eliminato della serata. Sempre le anticipazioni, riportano che Serena ha vinto ancora il premio Tim. Ospite della serata Sangiovanni, oltre a Nino Frassica con il suo solito spazio dedicato ad Amici senior. Per saperne di più, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 sabato 9 aprile a partire dalle 21:25 circa.