Terminata la storia d'amore con Belen Rodriguez e affrontata con coraggio la malattia autoimmune che lo ha di recente colpito, Antonino Spinalbese è pronto a ripartire da se stesso con un unico punto fermo, sua figlia Luna Marì. L'ex hair-stylist, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Rtl 102.5 durante la trasmissione radiofonica Trends & Celebrities ha in più occasioni ripetuto di avere il cuore impegnato solo con la sua figlia primogenita, per la quale auspica solo tanta felicità.

L'ex di Belen, papà innamorato di Luna

'Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti', ha detto Spinalbese forse usando parole un po' forti ma di certo incisive per spiegare il perno intorno al quale adesso ruota la sua vita.

Mentre Belen Rodriguez è sempre più unita a Stefano De Martino, con il quale ha trascorso perfino la Pasqua in compagnia dei figli, Antonino ha dichiarato nella sua intervista radiofonica di non avere occhi che per Luna Marì.

A tal proposito l'uomo ha anche spiegato la presenza di una fede al suo dito. Nessun fidanzamento né tanto meno matrimonio, bensì un ulteriore segno di affetto per la sua bambina. Infatti, l'ex hair-stylist ha raccontato di aver ricevuto questo regalo che porta inciso il nome della bimba e di averlo molto apprezzato. E a tal proposito, Spinalbese ha anche rivelato il suo desiderio per il futuro di Luna: 'Io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera'.

Antonino: 'Voglio avere tempo per mia figlia'

Ribadendo che tutte le rinunce fatte per Luna non sono sacrifici perché sono dettate dall'amore incondizionato che prova per lei, Spinalbese ha anche rivelato che nel suo futuro di certo c'è l'imprenditoria, settore che lo fa sentire realizzato.

Per questo l'uomobsta vagliando diversi progetti, ma non nega neanche a priori la possibilità di sbarcare sul piccolo schermo.

'Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia', ha aggiunto Antonino, che mai ha dimenticato di inserire la piccola Luna nelle sue frasi.

'Io sono impegnato, anzi sposato con mia figlia', ha poi detto Antonino, facendo intendere di non avere al momento al suo fianco nessuna compagna. Insomma, dopo Belen nessuna donna, a suo dire, avrebbe per ora conquistato il suo cuore.

Inoltre, nessun riferimento è stato fatto durante l'intervista di Antonino, nei confronti della showgirl argentina Belen Rodriguez, ormai uscita da mesi dalla sua vita.