Inizia una nuova settimana di programmazione per Tempesta d'amore in onda su Rete 4 e le anticipazioni dall'1 al 7 maggio 2022 promettono grandi emozioni. Ariane spiazzerà Erik pagando la cauzione e in questo modo farà sì che il suo eterno complice torni all'hotel come se niente fosse. Nel frattempo Maja sarà costretta ad ammettere i suoi sentimenti nei confronti di Florian, nonostante non abbia alcuna intenzione di lasciare Hannes. Attenzione a Hildegard che, preoccupata dall'assenza e dal silenzio di Alfons, riceverà una preoccupante telefonata dall'Italia.

Erik scopre il tradimento di Ariane: Tempesta d'amore anticipazioni

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda la prossima settimana, Ariane pagherà la cauzione per far uscire di prigione Erik, che tornerà così in hotel.

Non tutto però è come sembra: Erik verrà a sapere che cosa c'è realmente dietro il finto generoso gesto di Kalemberg e si infurierà, scoprendo di essere stato usato da Ariane per riallacciare la sua amicizia con Selina.

Non riuscendo a sopportare quotidianamente la vista di Erik, Cornelius deciderà di partire con Selina per l'Inghilterra, con grande rammarico di Christoph.

Robert fa una scoperta inaspettata su Ilona

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, Ilona non convincerà affatto Werner: per mettere l'hotel nella lista dei più rinomati della zona, la richiesta è di 100.000 euro.

Werner vorrà vederci chiaro e così dirà a Robert di indagare su Ilona. Quello che verrà a galla spiazzerà entrambi.

Nel frattempo Maja dovrà ammettere di provare ancora qualcosa di molto forte nei confronti di Florian, ma resterà ferma sulle sue posizioni: continuerà la sua storia con Hannes, anche se finiranno inevitabilmente per allontanarsi.

Hannes farà una sorpresa alla fidanzata invitandola a fare una gita in una grotta, ma quella che doveva essere una piacevole escursione, si trasformerà in un incubo a occhi aperti nelle prossime puntate della soap tedesca in onda su Rete 4.

Alfons ha un incidente in Italia, anticipazioni Tempesta d'amore

Nelle precedenti puntate di Tempesta d'amore, Alfons ha accompagnato Benni in moto in Italia, ma da un po' di giorni non dà notizie di sé, facendo preoccupare non poco la povera Hildegard.

Purtroppo Hildegard riceverà una telefonata drammatica: il suo Alfons ha avuto un incidente in Italia e per questo non ha potuto mettersi in contatto con lei.

Come svelano le anticipazioni, si verrà poi a sapere che Alfons non ha riportato gravi conseguenze. Ciò che farà infuriare Hildegard sarà l'ostinazione dell'uomo di non rinunciare affatto alla sua passione per le moto.