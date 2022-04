Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore', interpretata fra gli altri da Lorenzo Patanè (Robert Saalfeld), Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) e Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 maggio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scarcerazione di Erik, sulla fine della sua storia d'amore con Ariane, sulle disavventure di Hannes e Maja, sulla sfida fra Andrè e Rosalie e sull'incidente di Alfons.

Ariane ed Erik si lasciano

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Ariane pagherà la cauzione di Erik, permettendogli di ritornare in libertà. Al Furstenhof, tutti rimarranno sorpresi nel vederlo ritornare così in fretta in hotel. Ritornato a casa, Erik cercherà di scoprire senza successo quali siano le prove in possesso di Florian che potrebbero incastrarlo. Le cose cambieranno quando Vogt avrà modo di ascoltare una conversazione fra Ariane e Seline, scoprendo che Kalenberg l'ha tradito per tutelare la sua amicizia con la madre di Maja. Sconvolto, l'uomo cercherà spiegazioni da Ariane, finendo per rompere la sua relazione con lei. Nel tentativo di recuperare il suo rapporto con Vogt, Ariane riuscirà a rintracciare una vecchia assistente di Lars in Argentina e ritrovare il denaro della truffa, rendendo meno pesante la posizione di Erik con le autorità.

Nonostante ciò l'uomo persisterà a voler mantenere le distanze dalla sua compagna.

Andrè sfida Rosalie

Maja sarà costretta ad ammettere ad Hannes di provare ancora qualcosa per Florian, pur volendo proseguire la sua relazione con lui. Saputo ciò, il giovane deciderà di rimandare la proposta di matrimonio alla fidanzata e organizzare un'escursione in montagna.

Nel corso dell'esplorazione di una grotta i due verranno sorpresi da un terremoto. Michael sarà molto preoccupato nello scoprire che Rosalie vorrebbe partecipare a un costosissimo seminario per diventare un'assicuratrice. Andrè lo verrà a sapere e inizierà a fare concorrenza alla Engel su chi sia l'assicuratore migliore. Werner racconterà a Robert che Ilona gli ha chiesto 100 mila euro per inserire il Furstenhof nella lista dei migliori alberghi tedeschi.

A quel punto, Saalfeld junior inizierà ad indagare sul conto della valutatrice di hotel, scoprendo qualcosa di inaspettato.

Hildegard inizierà a preoccuparsi per le sorti di Alfons, non più reperibile in Italia dalla sua partenza da Roma. Le paure della donna si acuiranno notevolmente quando riceverà una chiamata in cui verrà informata che il marito ha avuto un incidente. In seguito, scoprirà che Alfons non ha riportato nulla di grave dallo scontro avuto in moto. Cornelius deciderà di trasferirsi in Inghilterra per non vedere più Erik e Selina insieme.