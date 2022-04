Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato bavarese, ideato da Bea Schmidt, per l'episodio che andrà in onda mercoledì 20 aprile raccontano che Selina (Katja Rosin) nutrirà diversi dubbi riguardo la possibilità di fuggire all'estero assieme a Cornelius (Christoph Mory) per fare una vita da latitante. La signora von Thalheim, intanto, dirà alla figlia Maja (Christina Arends) che Cornelius troverà il modo, anche qualora dovesse scappare da solo, di tenersi in contatto con le persone care.

L'uomo, nel mentre, si recherà al rifugio di Florian (Arne Löber) per nascondersi dalle autorità a seguito della denuncia fatta da Erik (Sven Waasner), e organizzare al meglio la fuga. Benni (Florian Burgkart), infine, sarà deciso a partire alla volta dell'Italia in autostop, facendo preoccupare non poco la madre Cornelia (Deborah Muller), mentre Max (Stefan Hartmann) si prenderà un giorno di ferie mentendo sul suo stato di salute.

Selina sarà titubante se fuggire o meno assieme a Cornelius

Le trame tedesche di Sturm der Liebe per la puntata del 20 aprile rivelano che Erik, dopo aver scoperto dell'esistenza di un potenziale testimone in grado di far scagionare Cornelius, aveva denunciato quest'ultimo.

Il dark man aveva preferito non palesarsi di persona alla polizia, quindi aveva fatto recapitare alle autorità in forma anonima una foto ritraente Lars e indicando che l'uomo in foto era, in realtà, Cornelius von Thalheim.

Gli agenti, quindi, si erano presentati nel lussuoso hotel per arrestare il barista. Peccato, però, che Florian aveva messo al corrente Maja di ciò che stava per accadere, quindi la giovane von Thalheim aveva avvertito il padre per tempo consentendogli di fuggire.

Selina sarà titubante se accettare o meno la proposta di Cornelius di scappare assieme in Gran Bretagna, specialmente perché non sarà affatto allettata, a ragion veduta, di trascorrere una vita da latitante.

La signora von Thalheim, inoltre, rassicurerà Maja dicendole che se il padre dovesse fuggire da solo troverebbe senz'altro il modo di comunicare con i membri della famiglia originaria.

Werner scoprirà che Max ha mentito sul suo stato di salute

Cornelius, accorgendosi di non aver più tempo da perdere, si recherà al rifugio di Florian e inizierà a programmare la fuga. Benni, successivamente, sarà più che mai intenzionato di partire per l'Italia in autostop, ma tale idea poco percorribile darà parecchio da pensare alla madre Cornelia. In soccorso di Holle arriverà Alfons che, notando lo sconforto della donna, deciderà di accompagnare in moto a Roma il figlio della stessa.

Florian, invece, parlerà a Maja di essere profondamente dispiaciuto di aver tradito il fratello, nel frattempo Max si metterà in finta malattia per prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

Werner (Dirk Galuba), infine, scoprirà che il fitness trainer ha marinato il lavoro mentendo sul suo stato di salute soltanto per presenziare al volo in parapendio con un suo amico istruttore. A quel punto, per Richter scatterà un richiamo ufficiale da parte dell'anziano albergatore.