Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche dello sceneggiato ideato da Bea Schmidt evidenziano che Christoph tenderà una trappola ad Ariane e riuscirà a far incarcerare l'acerrima rivale. Nel frattempo la dark lady vederà le sue azioni del lussuoso hotel a una società per azioni. Werner e il padre di Tim, intanto, chiederanno a Erik di far visita alla sua ex per tentare di estrapolarle qualche informazione utile, ma Kalenberg mangerà la foglia e chiederà al dark man di portarle una Bibbia.

Entrata in possesso del testo sacro, Ariane ingerirà la pillola che aveva nascosto al suo interno per causarsi un malore, così riuscirà a evadere dalla prigione. Kalenberg, infine, prenderà in ostaggio Carolin e porterà l'amica di Michael in un casolare nel bosco, ma anche stavolta verrà scoperta e la pena della giustizia sarà massima, ovvero l'ergastolo.

Christoph riuscirà a far cadere Ariane nella sua trappola così da far rinchiudere la donna in galera

Le trame bavaresi della fiction daily raccontano che Christoph orchestrerà con successo una trappola per far finire Ariane dietro le sbarre. Nonostante la dark lady sembrerà fuori dai giochi, la stessa non si arrenderà facilmente e sarà in procinto di escogitare un modo per fuggire dalla prigione.

Werner e Christoph spingeranno Erik a far visita alla sua ex fidanzata con l'obiettivo di strapparle delle utili informazioni ma, una volta giunto dinanzi alla dark lady, quest'ultima si accorgerà delle reali intenzioni di Vogt e offrirà un baratto allo stesso. Ariane, difatti, sarà disposta a fornire al dark man le informazioni che vuole, a patto che l'uomo le porti in prigione una Bibbia.

Ariane evaderà di prigione e prenderà in ostaggio Carolin

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano che Erik porterà, come d'accordo, la Bibbia ad Ariane, ignaro del fatto che la donna avesse in precedenza nascosto una pillola al suo interno che, in caso di necessità, le avrebbe causato un malore.

Essendosi palesata una situazione di emergenza per Kalenberg, la quale sarà vogliosa di andarsene dal carcere, la stessa ingerirà la pasticca e, una volta ricoverata in clinica, metterà fuori combattimento la guardia e si darà alla fuga.

Ariane, quindi, si travestirà da poliziotta, ma Michael si accorgerà di tale mezzuccio e tenterà di impedirle di lasciare l'ospedale. Kalenberg, però, riuscirà sia ad andarsene dalla clinica e a prendere in ostaggio Carolin.

La dark lady, poco dopo, porterà Lamprecht in un casolare nel bosco, non avendo fatto i conti, però, col dottore. Grazie a un coraggioso intervento di Niederbühl, supportato da Rosalie e Christoph, Carolin sarà liberata e Ariane, invece, finirà nuovamente in prigione e riceverà la condanna all'ergastolo.