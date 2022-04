Il 2 aprile 2022 Tommaso Zorzi ha compiuto 27 anni. Per l'occasione l’influencer ha organizzato una festa a tema anni '90 con decine di ospiti vip. A tale proposito, su Twitter, l'autore tv Gabriele Parpiglia ha sostenuto che questo non sarebbe il momento giusto per organizzare feste e party di tale portata.

Gabriele Parpiglia assente alla festa

Gabriele Parpiglia, relativamente alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi, ha pubblicato su Twitter una breve clip con l’invito diffuso dal festeggiato. Il 27enne ha scelto come location l’Apollo di Milano.

Per l’occasione, i festeggiati si dovevano presentare alle 20:30 con un abbigliamento anni ‘90.

Papirglia ha lanciato una frecciatina a Tommaso Zorzi: “Ricordatevi che (mio parere) non è un periodo di feste e party”. Ovviamente, l’autore televisivo ha precisato che ognuno è libero di scegliere cos’è meglio fare.

Questo è l’invito. Buonanotte a tutti . Ricordatevi che (mio parere) non è un periodo di feste e party. Ma è solo il mio parere. 🤷👋. Ognuno libero di scegliere . pic.twitter.com/Y0B0uNfl8t — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) April 2, 2022

Di recente, Gabriele Parpiglia e Tommaso Zorzi hanno smesso di seguirsi su Instagram, anche se non è chiaro cosa sia accaduto tra i due.

Utenti spaccati sulla stoccata dell’autore

Le parole di Gabriele Parpiglia relativamente alla festa di Zorzi non sono passate inosservate agli utenti di Twitter. Come sempre in questi casi, c’è chi si è schierato da una parte e chi dall'altra.

Un utente ha fatto notare che dal momento che è stata decretata la fine dello stato dello stato d’emergenza, ognuno è libero di festeggiare come crede.

Un altro ha affermato che dopo due anni di restrizioni è normale festeggiare. Altri utenti, invece, hanno condiviso il pensiero di Parpiglia.

Tutti gli invitati

Alla festa di Tommaso Zorzi c’erano moltissimi inviati del mondo dello spettacolo. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, erano presenti Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini (tra i due c’è stato un chiarimento ed è tornato il sereno), Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Al party non poteva mancare il compagno del festeggiato, Tommaso Stanzani che ha fatto una bellissima dedica d’amore al suo fidanzato: grazie al ballerino ed ex allievo di Amici di Maria, Tommaso ha conosciuto anche Enula e Leonardo (Amici 20). Alla festa era presente anche Cosmary (ex allieva di Amici 21), Aurora Ramazzotti (da sempre amica del web influencer) e Chiara Biasi: quest’ultima si è scambiata un tenero bacio a stampo con il festeggiato.

I festeggiamenti sono stati allietati da Ivana Spagna: l’artista ha animato la serata con i suoi brani più celebri.