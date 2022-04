C'è grande attesa da parte degli spettatori di Uomini&Donne per le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 tra il 4 e l'8 aprile. Come riportano le anticipazioni che da qualche giorno circolano in rete, uno storico protagonista del Trono Over è tornato in studio per cercare l'amore. Non sono mancati gli scontri tra Tina e Pinuccia e gli aggiornamenti sui percorsi dei due tronisti ancora nel cast: Luca è lontano dalla scelta, Veronica sembra non essersi legata a nessuno dei corteggiatori.

Colpo di scena negli studi di U&D

Nell'attesa che venga registrata una nuova puntata di U&D (prevista per il 3 aprile, salvo cambi di programma dell'ultima ora), i fan sono concentrati su quello che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni.

Da un po' di tempo a questa parte, infatti, in rete si parla del ritorno di Riccardo Guarnieri nel cast fisso del dating-show. A distanza di un anno dal suo addio al programma in coppia con Roberta Di Padua, il pugliese ha deciso di mettersi in gioco per l'ennesima volta, rientrando ufficialmente nel parterre maschile del Trono Over.

Tra lunedì 4 e venerdì 8 aprile, dunque, i telespettatori assisteranno al momento in cui il cavaliere riappare davanti alle telecamere per annunciare la sua volontà di trovare la persona giusta all'interno degli studi Elios.

L'uomo, dunque, ha deciso di tornare sul piccolo schermo quando mancano meno di due mesi al finale di stagione del format condotto da Maria De Filippi.

Voci sul possibile ritorno di fiamma a U&D

Le prossime puntate di U&D che saranno trasmesse su Canale 5, dunque, saranno dedicate al ritorno di Riccardo e alla reazione di Ida a questa notizia.

Proprio quando la dama ha messo fine alla conoscenza con Alessandro Vicinanza (che ha cercato di corteggiare Federica Aversano, non riuscendoci), il suo storico ex si ripresenta davanti alle telecamere per cercare l'amore.

Chi ha assistito alla registrazione in cui Guarnieri ha ripreso possesso del suo posto nel parterre maschile del Trono Over, racconta che Platano ha provato a trattenere la commozione ma non ce l'ha fatta.

Anche se è presto per parlare di un possibile riavvicinamento tra i due, sta facendo molto discutere lo spoiler sul ballo che hanno fatto a centro studio nel corso delle riprese di qualche giorno fa.

Non è da escludere, dunque, che possa esserci un riavvicinamento tra Ida e Riccardo nelle prossime settimane.

Altri aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Gli altri temi che Maria De Filippi affronterà nel corso delle puntate di U&D che andranno in onda la prossima settimana (da lunedì 4 a venerdì 8 aprile), riguardano soprattutto i protagonisti del Trono Over.

Tina ha litigato di nuovo con Pinuccia per gli stessi motivi: l'opinionista non nasconde l'antipatia che prova nei confronti della signora di Vigevano e lo palesa attaccandola tutte le volte che viene chiamata a centro studio.

Sul fronte giovani, invece, Luca Salatino ha deluso le sue due corteggiatrici Lilli e Soraya uscendo in esterna solo con la new entry Aurora.

Il romano, infatti, sembra lontanissimo da una scelta, anzi la sensazione che hanno la maggior parte dei fan è che voglia confondere le idee del pubblico e "allungare il brodo" un po' coinvolgendo tra le sue storiche spasimanti nuove ragazze.

La tronista Veronica Rimondi, invece, non ha ancora trovato qualcuno che possa farle perdere la testa, ma c'è da dire che il suo percorso nel Trono Classico è appena iniziato e ha tempo fino a fine maggio prima di prendere una decisione definitiva sulla persona con la quale vuole intraprendere una relazione lontano dalle telecamere.