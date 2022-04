Oggi, martedì 26 aprile, andrà in onda una nuova puntata di U&D: dopo lo stop per la Festa della Liberazione, il dating-show torna con la continuazione dell'appuntamento trasmesso venerdì 22 aprile. Le anticipazioni che circolano in rete, fanno sapere che si parlerà soprattutto dei due tronisti e delle frequentazioni che stanno portando avanti: Luca vicinissimo a Lilli, Veronica amareggiata per la freddezza di Federico.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Riprende la regolare programmazione di U&D: martedì 26 aprile, infatti sarà trasmessa su Canale 5 la seconda parte della registrazione cominciata lo scorso venerdì.

Tra i tanti temi che affronterà Maria De Filippi, spiccano quelli riguardanti i protagonisti del Trono Classico.

Luca Salatino, ad esempio, si siederà al centro studio per raccontare gli sviluppi positivi che ha avuto la sua conoscenza con Lilli. Dopo un periodo difficile che aveva portato la ragazza ad auto eliminarsi, il tronista è riuscito nell'intento di riconquistarla: i due hanno fatto una bellissima esterna, suggellata con un bacio appassionato.

Le altre corteggiatrici, Aurora e Soraia, reagiranno male allo scambio di effusioni tra il romano e la loro "rivale", ma nessuna delle due minaccerà di abbandonare la trasmissione.

Il pensiero di Tina sui corteggiatori di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che andrà in onda il 26 aprile, informano fan e curiosi del fatto che anche Veronica sarà chiamata al centro per aggiornare i presenti sulle sue conoscenze.

L'argomento principale che sarà affrontato in studio, è il comportamento di Federico in esterna: la tronista lamenterà una certa freddezza da parte del corteggiatore, e Tina cercherà di capire cosa si nasconde dietro a questo atteggiamento.

Spronato anche da Maria De Filippi a rendere pubblici alcuni lati nascosti del suo carattere, il giovane ammetterà di avere bisogno di più tempo per lasciarsi andare con la persona che gli piace: la bella Rimondi, dunque, dovrà avere pazienza se vuole scoprire come è fatto realmente uno dei ragazzi che più l'hanno colpita da quando ha iniziato l'avventura nel dating-show di Canale 5.

Nessuna novità, invece, su Andrea e Matteo, gli altri spasimanti di Veronica che si sono fatti notare nelle precedenti puntate.

Le frecciatine alla dama di U&D Over

Nel corso dell'appuntamento odierno con U&D, ci sarà spazio anche per una storica protagonista del Trono Over.

Sara tornerà a centro studio per raccontare cosa è accaduto di recente nella sua vita privata, ovvero dopo essersi scambiata il numero di telefono con un cavaliere del parterre.

Il signore per il quale la dama si è presa una cotta, comunicherà a tutti di essere interessato ad un'altra persona e questa notizia scatenerà l'ilarità e le frecciatine di Tina Cipollari.

L'opinionista non nutre particolare simpatia nei confronti della ex di Biagio, per questo non perderà l'occasione per criticarla per le scelte sbagliate che continua a fare in fatto di uomini.

Tra le due ci sarà un acceso battibecco e neppure la conduttrice riuscirà a mettere pace.

Stando agli spoiler che ha diffuso il blogger Lorenzo Pugnaloni nei giorni scorsi, oggi non dovrebbe esserci spazio per Ida e Riccardo. Anche se sono considerati i protagonisti assoluti di quest'ultima parte di stagione del dating-show, martedì 26 aprile saranno altri personaggi a monopolizzare il tempo a disposizione.

Platano e Guarnieri torneranno al centro dell'attenzione già a partire da domani, quando andrà in onda una nuova puntata dedicata alle frequentazioni del pugliese e ai balli che continua a fare con la ex fidanzata.