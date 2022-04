L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e, le anticipazioni della nuova registrazione del 29 aprile 2022, rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena.

Gran parte dell'attenzione è stata incentrata sulle vicende della coppia composta da Ida e Riccardo, visto che tra i due si è arrivati a una sorta di resa dei conti finale in studio. Situazione diversa per i due tronisti in carica, Luca e Veronica che, questa settimana, non sono stati minimamente menzionati in studio.

Anticipazioni nuova registrazione U&D del 29 aprile: Ida e Riccardo al centro della scena

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 29 aprile, che verrà poi spalmata nel palinsesto del mese di maggio, rivelano che per Ida e Riccardo è arrivato il momento di confrontarsi e di fare chiarezza su quello che ancora oggi provano, l'uno nei confronti dell'altro.

A distanza di un po' di anni dalla fine della loro relazione, il cavaliere Riccardo ha confermato in studio di voler andare avanti, sottolineando il fatto che a oggi tra lui e la sua ex Ida, potrebbe esserci solo un rapporto di amicizia.

Ida, però, non ha affatto condiviso il pensiero di Guarnieri, quasi a confermare il fatto che, a oggi, sarebbe ancora molto presa da Riccardo.

Ida crolla a U&D e confessa la verità sull'ex Riccardo Guarnieri

Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che per Ida non ci sarebbe solo amicizia tra lei e il suo ex.

Insomma, la dama bresciana amica di Gemma Galgani, sembra essere ancora molto presa da questa situazione, a differenza di quello che aveva voluto far credere in un primo momento, quando rivide Guarnieri in studio.

Un vero e proprio crollo per Ida che, in questo modo, ha fatto uscire allo scoperto i suoi reali sentimenti.

E poi ancora, il colpo di scena di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 29 aprile, riguarda la totale assenza in studio dei due tronisti Luca e Veronica.

I tronisti Luca e Veronica non presenti: anticipazioni U&D registrazione 29/4

Questa volta, infatti, contrariamente alle aspettative dei fan, non si è parlato affatto delle vicende dei due tronisti in carica che stanno portando avanti il loro percorso, in vista della scelta finale.

Luca e Veronica, infatti, non sono stati proprio presenti in studio: la registrazione è andata avanti senza di loro e, a tal proposito, non sono state fornite indicazioni in merito.

Un "duro colpo" per i fan dei due tronisti che, arrivati a questo punto della trasmissione, si apprestano ormai a concludere il loro percorso rivelando il nome del corteggiatore col quale intendono costruirsi qualcosa fuori dallo studio televisivo.

Sta di fatto, però, che una nuova registrazione di Uomini e donne è prevista già questo sabato 30 aprile. Possibile che ci sia la prima scelta tra Luca e Veronica nel corso delle riprese di questo fine settimana? Lo scopriremo durante le prossime ore.