Federica Aversano, la non scelta di Matteo a Uomini e donne, ha il dente avvelenato con l'ex tronista e con la sua neo fidanzata Valeria Cardone. In una recente intervista Federica ha dato degli "immaturi" a entrambi e ha affondato ancor di più il colpo quando ha sostenuto che Valeria, secondo lei, non è una persona autentica. Matteo invece, sempre secondo il suo parere, è ancora piccino e "deve ancora crescere".

Federica spara a zero su Valeria e Matteo: 'Entrambi immaturi'

Il fatto di essere starà rifiutata da Matteo Ranieri, che le ha preferito Valeria, non sembra essere andata giù a Federica Aversano.

La giovane campana, dopo aver passato diversi mesi a Uomini e donne per corteggiare Matteo, se l'è visto sfuggire sul filo di lana. L'ex tronista, infatti, ha scelto Valeria, l'ultima arrivata nel programma. La reazione di Federica quando ha scoperto di non essere stata scelta è stata veemente e ha portato con sé polemiche e discussioni. Ora, a distanza di qualche giorno, l'ex corteggiatrice è tornata a parlare di quel momento sulle pagine di Uomini e donne Magazine. La ragazza non si pente della reazione avuta in studio, anzi ha colto l'occasione per lanciare una stoccata non da poco alla neo coppia Valeria e Matteo, che lei giudica "immatura".

Aversano sbotta contro Valeria e Matteo: 'Lei poco autentica, lui deve crescere'

Riferendosi in particolare a Valeria, Federica Aversano ha affondato il colpo con queste parole: "La vedo poco autentica", aggiungendo come, secondo lei, durante il percorso a U&D abbia espresso solo frasi fatte e lettere copiate. Insomma, Valeria non ha fatto una buona impressione a Federica, che non le ha mandate a dire neppure a Matteo.

Ancora una volta ha ribadito il fatto che il ragazzo ligure sia immaturo: "Mi sembra piccino, forse deve crescere". Non è la prima volta che l'ex corteggiatrice lancia simili accuse verso Matteo. Questa volta ha aggiunto pure su Valeria: "Lei se l'è studiata e lui ci è cascato".

Uomini e donne, Federica Aversano su Alessandro Vicinanza: 'Non sono pronta'

Federica ha anche parlato di Alessandro Vicinanza, il cavaliere del Trono Over che ha chiesto di poterla conoscere. Peccato che Federica si stia leccando ancora le ferite dopo essere stata rifiutata da Matteo e per questo motivo non abbia intenzione di rimettersi in gioco. "Non sono pronta" ha confidato, aggiungendo: "È un bell’uomo, alla mano, però non riesco a rimettermi in un’altra situazione".