Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne ha fatto molto discutere. In molti hanno pensato che fosse tornato per conquistare la sua ex Ida Platano ma pare che non sia così. Proprio il cavaliere tarantino ha voluto mettere le cose in chiaro, dichiarando che quella storia è ormai finita. Non esclude però di poter costruire un rapporto di amicizia con la ex fidanzata.

U&D, Riccardo Guarnieri chiarisce: 'Tra me e Ida la storia è finita'

Riccardo Guarnieri ha rilasciato la sua prima intervista su Uomini e donne Magazine dopo il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi.

In studio ha rivisto la sua ex Ida Platano ed in molti hanno sospettato che il cavaliere sia tornato proprio per riconquistare la dama bresciana. I due hanno avuto una turbolenta storia d'amore, finita in malo modo. Da, allora hanno avuto altre frequentazioni, ma mai nulla di paragonabile a quello che c'era stato tra loro. Ecco perché in molti hanno avuto il sospetto che la fiamma del loro amore non si sia mai sopita. A fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio Riccardo sulle pagine del rotocalco del programma. "Tra me e Ida la storia è finita" ha precisato il cavaliere, che ha poi ammesso che tra loro c'è sempre comunque molta complicità.

Uomini e donne, Riccardo su Ida: 'La cosa più giusta e bella è rimanere amici'

D'altronde, come ha ammesso Riccardo, quello che hanno vissuto insieme, porta ancora oggi lui e Ida, a capirsi anche solo con uno sguardo, un abbraccio o una semplice risata. In sostanza, il cavaliere di Taranto ha voluto far capire che ha un bellissimo ricordo di ciò che è stato.

Non è sfuggito ai telespettatori di Uomini e donne, il fatto che i due ex fidanzati abbiano più volte ballato insieme in studio. Anche in questo caso, Guarnieri ha smorzato gli entusiasmi, dicendo che quella è stata l'occasione per avere un piccolo chiarimento con Ida. Secondo le parole di Riccardo, tra lui e Ida potrebbe nascere un'amicizia.

Il cavaliere ci spera, visto che ha confessato: "La cosa più giusta e bella è rimanere amici". Quindi, a sentire Guarnieri, è escluso che tra loro ci possa essere un ritorno di fiamma.

Riccardo e Ida: cosa, succederà nelle prossime puntate di U&D?

Era da un anno che Riccardo Guarnieri mancava da Uomini e donne. Il cavaliere, dopo la rottura con Ida e quella con Roberta Di Padua, è stato lontano da tutto e tutti per un annetto. È tornato solo ora dopo averci pensato e ripensato. Ed è in questo contesto che gli piacerebbe avere l'opportunità di fare una bella chiacchierata con Ida, per confrontarsi serenamente con lei. I due non si sono più sentiti telefonicamente dopo l'addio. Riccardo ha però ammesso di averla sempre seguita nel suo percorso a Uomini e donne. Certo, rivederla di persona è tutta un'altra cosa.