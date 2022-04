Si sta facendo un gran parlare delle frecciatine che Ida Platano ha lanciato all'ex Alessandro Vicinanza nel corso dell'ultima puntata di U&D che è andata in onda. La dama ha detto di essersi sentita spesso in imbarazzo nei ristoranti in cui il giovane napoletano la portava a mangiare, ma alcuni fan l'hanno "sbugiardata" rendendo pubbliche le foto in cui sfoggia abiti costosi e firmati o quelle in cui posa davanti a piatti non proprio economici.

L'affondo degli spettatori di U&D

Sono da settimane che l'argomento preferito dai fan di U&D è Ida Platano: la dama ha preso il posto dell'amica Gemma al centro delle dinamiche del Trono Over, perciò tutto quello che fa e che dice scatena polemiche e discussioni.

Al termine della puntata che è stata trasmessa in tv il 22 aprile, alcuni attenti spettatori del dating-show hanno deciso di esporsi per contestare le affermazioni che la parrucchiera ha fatto davanti alle telecamere.

Dopo aver sentito la bresciana sostenere di essersi sentita in imbarazzo quando Alessandro la portava a cena in ristoranti esclusivi e piuttosto costosi (ma di esserci andata per compiacere la persona che stava frequentando e per la quale provava dei sentimenti), in tanti hanno usato i social network per smentirla e per darle dell'incoerente.

I pareri del pubblico sulla 'regina' di U&D

A smentire Ida e le frecciatine che ha lanciato ad Alessandro negli studi di U&D, ci hanno pensato alcuni attenti spettatori con commenti "al vetriolo" che sono stati pubblicati sui social network nelle scorse ore.

"La povera fiammiferaia Ida in total Gucci che si sente a disagio nel ristorante stellato", ha scritto un utente di Instagram accanto ad una foto in cui si vede Platano sfoggiare abiti firmati.

Un altro scatto che la dama del Trono Over ha postato sul proprio account, la mostra sorridente e con indosso una cintura che secondo i più attenti costerebbe più di mille euro: "Lei mette questa cinta ma poi si sente in imbarazzo ad andare a cena fuori in un locale elegante".

L'ironia pungente dei fan del dating-show, è andata avanti col seguente sfogo: "Ida in imbarazzo mentre mangia crudités di pesce con un maglioncino Gucci, perché non è abituata".

Il pubblico del format Mediaset ha preso di mira la parrucchiera anche per le tante sponsorizzazioni che fa sul web, un argomento che ha tirato in ballo anche Tina Cipollari quando ha messo in discussione la sincerità della protagonista della trasmissione nel corso delle ultime puntate.

Le lacrime di Ida a U&D Over

"Dice di stare a U&D per i sentimenti e poi fa solo sponsorizzazioni" e ancora "Si sentiva a disagio con Alessandro e poi si veste Gucci o Vuitton e va dal chirurgo plastico", questi sono altri commenti scritti contro Platano nelle scorse ore.

Insomma, Ida continua a non convincere gran parte del pubblico di Canale 5, soprattutto da quando ha guadagnato spazio all'interno delle puntate che in passato avevano come protagonista principale Gemma Galgani.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri e i pesanti attacchi che Tina Cipollari le fa ogni settimana, hanno aiutato la bresciana a diventare la nuova regina del Trono Over, l'unica della quale si parla sempre e per parecchio tempo.

Molti spettatori del dating-show, però, non stanno apprezzando la scelta della redazione di puntare quasi esclusivamente su Ida, tant'è che si stanno schierando con la bionda opinionista tutte le volte che mette in dubbio la sincerità della dama e dei sentimenti che dice di provare per tutti i cavalieri coi quali fa coppia.

"Ti sei innamorata di quattro uomini diversi da settembre ad oggi, perché dovremmo crederti?", ha tuonato la collega di Gianni tra gli applausi dei presenti.