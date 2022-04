Ilie Maneschi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e donne. Il nuovo arrivato sembra avere le idee chiare, visto che ha dichiarato di non avere problemi a trasferirsi per amore. Ora resta da capire come proseguirà questa conoscenza, visto il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Ilie Maneschi, chi è il nuovo corteggiatore di Ida a Uomini e donne

Dopo la fine della conoscenza con Alessandro Vicinanza, nello studio di Uomini e donne è giunto un nuovo corteggiatore per Ida Platano. Si tratta di Ilie Maneschi, un uomo di 47 anni originario di Roma.

Vive nella Capitale, dove lavora in smart working per una società con base negli Stati Uniti. Sin dal suo ingresso, si é notato il suo modo elegante, protettivo e dolce. Non è mai stato sposato e non ha figli. Il suo nome particolare deriva dalla passione che il padre aveva per il tennis ed in particolare per il tennista Ilie Natase.

Ilie su Ida: 'Sono convinto di essere compatibile con lei'

Ilie, dopo aver visto in TV le vicissitudini sentimentali di Ida Platano, si è fatto un'idea chiara sull'uomo che la dama bresciana dovrebbe avere al suo fianco. Ecco perché ha deciso di chiamare la redazione di Maria De Filippi per conoscerla. Sul Magazine di Uomini e donne, il cavaliere ha confessato di aver notato una compatibilità tra loro.

"Nel momento in cui ho capito come è fatta, ho pensato che avrei voluto corteggiarla e ho chiamato la trasmissione". Nel dettaglio, ha confidato di aver capito Ida soprattutto durante la sua frequentazione con Diego. "È una donna di una semplicità incredibile", secondo Ilie Maneschi, che prosegue dicendo: "Sono estremamente convinto di essere compatibile con lei”.

U&D, Ilie ha le idee chiare: 'Per amore sono pronto a spostarmi dalla mia città'

C'è da dire che Ida Platano pare essere rimasta particolarmente colpita dal nuovo corteggiatore. Resta da capire se il ritorno di Riccardo Guarnieri possa rimescolare le carte in tavola. In molti sospettano che la dama bresciana non abbia mai dimenticato il suo ex e pertanto, la frequentazione con Ilie potrebbe non durare.

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, Ilie si è sbilanciato e ha confessato che sarebbe disposto a trasferirsi per amore. Non avrebbe nessuna difficoltà in tal senso. Lo ha già fatto in passato, quando lasciò Roma per andare a Pisa. Un punto a suo favore, visto che Ida aveva rimproverato al suo ex Alessandro Vicinanza, il fatto di non volersi trasferire a Brescia. Ilie Maneschi, invece, ha proprio dichiarato: "Per amore sono pronto a spostarmi dalla mia città senza alcun problema". Basterà questo per conquistare il cuore di Ida? Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate di Uomini e donne.