La puntata di Uomini & Donne andata in onda il 12 aprile ha aggiornato i telespettatori sul percorso di Luca alla ricerca dell'anima gemella. Se con Aurora e Soraia procede tutto per il meglio, è con Lilli che il romano non riesce a trovare un punto d'incontro. La corteggiatrice, stanca di vedere il tronista stare bene con altre ragazze, ha deciso di auto eliminarsi senza avvisare il diretto interessato. Le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state nei giorni scorsi, però, fanno sapere che Salatino è andato a riprendere la giovane, perché intende fare una scelta con tutte e tre le corteggiatrici presenti.

Aggiornamenti sul Trono Classico di U&D

Quella che è stata trasmessa il 12 aprile su Canale 5 è una puntata di U&D che ha regalato parecchi spunti di discussione.

La prima parte è stata dedicata alla sfuriata di Tina Cipollari nei confronti di Armando: l'opinionista ha protestato per l'atteggiamento che il cavaliere ha con le signore che scrivono alla redazione per conoscerlo e l'ha fatto presente con parole forti e inequivocabili.

Dopo un ballo, Maria De Filippi ha cambiato argomento e si è concentrata sul Trono Classico.

I telespettatori sono stati aggiornati sulle conoscenze che Luca sta portando avanti da tempo, alcune piacevoli e altre meno.

La conduttrice, infatti, ha informato il tronista del fatto che Lilli ha deciso di non presentarsi in studio dopo aver assistito al suo avvicinamento in esterna con Aurora.

La corteggiatrice è certa che non verrà mai scelta e per questo si è auto eliminata prima di iniziare a provare un coinvolgimento troppo forte per poter tornare indietro.

Il commento del protagonista di U&D

Quando ha scoperto che Lilli non era in studio, Luca si è detto spiazzato e per nulla contento di ciò. Il tronista ha ricordato a tutti che il percorso a U&D non è fatto solamente di esterne, ma anche con i confronti in studio, dove tutte le corteggiatrici possono vedere cosa lui fa con le altre.

Accantonata temporaneamente la conrteggiatrice con la quale va meno d'accordo in questo periodo, Salatino ha accolto col sorriso sulle labbra Soraia.

Maria De Filippi ha mandato in onda un video sulla bella e romantica uscita che i due hanno fatto, suggellata da una serie di baci passionali che hanno lasciato poco spazio all'immaginazione.

Le telecamere hanno indugiato a lungo su Aurora che, per la prima volta da quando è guarita dal Covid, non è stata portata fuori e ha dovuto assistere alle effusioni tra lui e una "rivale".

Scelta lontana per il romano a U&D

Luca non ha mai nascosto l'interesse che nutre nei confronti di Soraia, ma ha voluto rassicurare Aurora sul fatto che anche lei gli piace molto, nonostante sia arrivata a U&D da poco tempo rispetto alle altre.

Le anticipazioni che circolano da qualche giorno sulle puntate del dating show, che sono state registrate lo scorso weekend (venerdì 8 e sabato 9 aprile), fanno sapere che l'uscita di scena di Lilli è tutt'altro che definitiva. Il tronista, infatti, ha deciso di andare a cercare la ragazza e l'ha convinta a tornare, quindi a contendersi il cuore di Salatino sono ancora in tre.

Visto il trasporto che il protagonista del Trono Classico ha per tutte le giovani che sta conoscendo davanti alle telecamere, è facile intuire che la sua scelta è ancora lontanissima.

A differenza di Matteo Ranieri, Luca non ha avuto un colpo di fulmine e intende sfruttare tutto il tempo che ha a disposizione per capire quale persona fa davvero al caso suo: la timida Lilli, l'estroversa Aurora oppure la passionale Soraia?

La decisione del ragazzo non dovrebbe arrivare prima di fine maggio, quando il dating show inizierà le vacanze estive.