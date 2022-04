Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel cast di Uomini & Donne potrebbe oscurare molti cavalieri che negli ultimi mesi sono stati protagonisti delle puntate settimanali. Alessandro Vicinanza, ad esempio, è stato accantonato da Ida Platano con velocità e, secondo quello che gli è stato detto il 7 aprile, anche la conduttrice sembra sulla stessa strada. Nel commentare l'interesse che il napoletano continua a professare per Federica Aversano, Maria De Filippi gli ha suggerito di lasciare il programma per corteggiarla lontano dai riflettori.

Frecciatine all'ex di Ida negli studi di U&D

La seconda parte della puntata di U&D che è andata in onda giovedì 7 aprile è stata dedicata all'ultimo cavaliere che Ida ha frequentato prima di sciogliersi davanti a Riccardo Guarnieri.

Tra un argomento e l'altro, Maria De Filippi si è rivolta ad Alessandro Vicinanza e gli ha chiesto: "Ho saputo dalla redazione che pensi ancora a Federica, è così?".

Di fronte alla risposta affermativa del napoletano, la presentatrice gli ha lanciato una frecciatina piuttosto "velenosa" dicendogli: "Se ti piace così tanto, cercala fuori. Lei qui non rientra, ma tu puoi andare a conoscerla senza telecamere".

Questa provocazione ha strappato gli applausi del pubblico presente e ha fatto da assist a Gianni Sperti per attaccare nuovamente il protagonista del Trono Over.

Lo scontro con la dama di U&D Over

L'opinionista di U&D ha preso parola e ha supportato Maria nel suggerimento che aveva appena dato ad Alessandro.

Quando il cavaliere ha ammesso di aver valutato l'opzione di lasciare la trasmissione per andare a conoscere Federica, Gianni ha controbattuto: "Se ti piacesse davvero come dici, saresti già andato fuori a cercarla".

In pochi, dunque, credono all'interesse di Vicinanza per la ragazza che Matteo Ranieri non ha scelto una decina di giorni fa o comunque non a un trasporto così forte da spingerlo ad abbandonare lo studio tv per questo motivo.

Anche Ida è intervenuta nella discussione per criticare l'ex, ma a quel punto il napoletano si è innervosito ed ha contrattaccato: "Tu fino all'altro giorno dicevi di essere innamorata di me, poi poco fa hai detto che non c'è mai stata una vera storia tra noi".

"Per delicatezza non ho parlato prima, ma questo è quello che penso" ha tuonato Alessandro nel commentare gli occhi dolci che Platano ha fatto a Riccardo non appena se l'è ritrovato di fronte dopo oltre un anno di gelo.

Attesa per le prossime registrazioni di U&D

I rumor che sono circolati ultimamente su un possibile ritorno di Federica a U&D in qualità di tronista oppure come nuova conoscenza di Alessandro sono stati indirettamente smentiti da Maria De Filippi nel corso della puntata del 7 aprile.

La presentatrice ha chiarito a Vicinanza che se prova un vero e forte interesse per l'ex corteggiatrice di Matteo, deve cercarla fuori dal programma, eliminandosi dal Trono Over nel rispetto del regolamento.

Secondo quello che ha spoilerato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, venerdì 8 e sabato 9 aprile verranno registrati due nuovi appuntamenti del dating show. La curiosità dei fan è tutta per quello che è successo durante la settimana tra Ida e Riccardo (se si sono visti o sentiti, oppure se entrambi stanno uscendo con altre persone), se Alessandro ha deciso di restare nel cast oppure se intende tentare un approccio con Aversano lontano dai riflettori, se Gemma tornerà protagonista con qualche nuova conoscenza dopo un lungo periodo vissuto da comparsa.

Le anticipazioni che inizieranno a circolare sul web tra poco più di 24 ore faranno chiarezza su questi e su altri argomenti cari ai telespettatori.