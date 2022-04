Nelle prossime puntate di Uomini e donne, si tornerà a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama bresciana in particolare avrà un acceso scontro con Tina Cipollari e finirà addirittura in lacrime. Novità anche per il tronista Luca Salatino che uscirà in esterna con Lilli e con la quale scatterà il bacio.

A Uomini e donne protagonisti ancora Ida e Riccardo, lui esce con Mariagrazia

Come ogni fine settimana, anche nella giornata del 15 aprile, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne. Ciò che è accaduto nello studio di Maria De Filippi, andrà in onda su Canale 5 nel corso dei prossimi giorni.

Secondo quanto riporta la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, i telespettatori assisteranno ancora una volta a un riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex fidanzati balleranno insieme per l'ennesima volta. Nonostante questo, Riccardo conoscerà altre dame. Tra lui e Gloria invece, la conoscenza sembrerà essere chiusa definitivamente. Il cavaliere tarantino altresì, deciderà di uscire a cena con Mariagrazia. Bisognerà attendere le prossime anticipazioni, per capire come proseguirà questa frequentazione.

Scontro tra Tina e Ida, la dama in lacrime: anticipazioni U&D

Sempre nelle prossime puntate di Uomini e donne, si vedrà che la conoscenza tra Diego e Aneta proseguirà bene.

Ancora una volta, come accaduto anche nelle ultime puntate di U&D, non si parlerà di Gemma Galgani. La dama torinese già da parecchio tempo, non è più al centro delle dinamiche di Uomini e donne, messa in ombra dalla sua amica Ida Platano. Proprio in riferimento alla dama bresciana, ci sarà un acceso diverbio tra lei e Tina Cipollari.

Lo scontro sarà talmente duro che Ida finirà in lacrime. Non è chiaro quale siano le motivazioni di questo nuovo litigio tra le due donne, quindi bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate di U&D.

Lilli riconquista il tronista Luca, tra i due un bacio

Nei prossimi appuntamenti di Uomini e donne, ci sarà spazio per parlare anche del Trono Classico.

In particolare, si vedrà un riavvicinamento tra, Lilli e Luca Salatino. La corteggiatrice sembrerà essere riuscita a riconquistare il tronista e tra i due scatterà in bacio in esterna. Questo provocherà la reazione di Soraia, molto delusa da Luca. Guardando invece al percorso della tronista Veronica, la ragazza porterà in esterna Federico. Si lamenterà però in studio del fatto di averlo sentito freddo, Maria De Filippi cercherà di indagare. La conduttrice cercherà di far aprire il corteggiatore, il quale confesserà di aver bisogno di tempo per aprirsi. In sostanza, ancora troppo presto per dare un giudizio sul percorso della new entry Veronica.