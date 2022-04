Venerdì 22 aprile, su Canale 5, è andata in una nuova puntata di Uomini e donne. Alessandro Vicinanza del Trono Over è finito al centro delle polemiche. Secondo Ida Platano, il cavaliere metterebbe in imbarazzo le donne con cui esce per il suo tenore di vita. In seguito alla stoccata della dama bresciana, Tina Cipollari ha deciso di spezzare una lancia a favore del cavaliere romano.

L’accaduto

Nella precedente puntata di Uomini e Donne, Desiree e Alessandro avevano deciso di interrompere la conoscenza: la dama ha confidato di non essersi sentita a suo agio nell'uscita con il cavaliere.

Dal canto suo, Vicinanza ha sostenuto di avere uno stile di vita completamente opposto a quello della ragazza.

Durante la messa in onda del dating show di venerdì, Alessandro è stato nuovamente criticato. Questa volta ad attaccarlo, è stata Ida Platano. La dama ha sostenuto che anche lei si è spesso sentita in imbarazzo nelle esterne con il cavaliere romano: "Una volta avevo le scarpe da ginnastica e siamo finiti in un ristorante molto chic".

Tina Cipollari contro Ida

Nel vedere Alessandro Vicinanza in difficoltà, Tina Cipollari ha deciso di spezzare una lancia a favore del cavaliere. La storica opinionista ha spiegato che Alessandro non può essere attaccato in quel modo solo perché gli piace portare le donne che corteggia in ristoranti molto costosi.

A tal proposito Cipollari si è scagliata contro Ida Platano: "Pur di screditarlo fareste di tutto". Secondo Tina, i discorsi della dama bresciana sarebbero banali. Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che Ida non dia il giusto peso ai sentimenti. Parlando di sentimenti, l'opinionista ha insinuato che Platano stia flirtando con il suo ex Riccardo Guarnieri da quando è tornato a Uomini e Donne.

Nella discussione si è intromesso Gianni Sperti: il collega di Cipollari ha fatto notare che non tutte le donne si sentono a proprio agio in locali molto costosi. Lo stesso Gianni ha precisato che anche sua mamma si sentirebbe in imbarazzo in un ristorante chic. L'intervento di Gianni Sperti, però, ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari: "Vai a quel paese.

Ma che dici? Basta me ne vado, hai rotto".

Maria De Filippi rimprovera Alessandro

Nella puntata precedente era intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice del dating show aveva fatto notare al cavaliere di non avere avuto sensibilità nei confronti di Desiree. Inoltre, De Filippi aveva precisato che tra un week end a Ibiza e festeggiare la Pasqua in famiglia, anche lei avrebbe scelto di stare con i propri cari.

Secondo la presentatrice pavese, Alessandro non avrebbe capito che persona aveva di fronte. Infine, Maria De Filippi ha sostenuto che il cavaliere avrebbe dovuto semplicemente dire che la dama non gli piaceva fisicamente senza menzionare gli stili di vita differenti.